Пусть другие управляют: СО РАН решило избавиться от общежитий, леса и детских садов
Сейчас учёные распоряжаются сотнями объектов в Академгородке
Сибирское отделение Российской академии наук хочет передать большую часть принадлежащих ему объектов под руководство новой структуры Академгородка — сейчас в ведении учёных находятся общежития, детские сады, территория леса и другие объекты по всему Новосибирскому научному центру.
Информация о намерении передать часть имущества СО РАН Министерству науки и высшего образования появилась сегодня у РБК. Со ссылкой на проект распоряжения Правительства РФ издание сообщило, что Сибирское отделение может потерять 356 объектов инфраструктуры Академгородка, которыми оно управляло ранее.
Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе СО РАН, речь идёт о новом, ещё не утверждённом перечне федерального имущества, закрепляемого за РАН и её региональными отделениями. В СО РАН утверждают, что учёные уже пытались передать «природные, спортивные, сервисные и обслуживающие объекты» в управление Новосибирской области и муниципальным властям, но не нашли поддержки.
Сейчас руководство Сибирского отделения РАН предлагает ввести мораторий на передачу любых объектов, а через три года уступить их новой управляющей структуре, которая занимается развитием Академгородка.
«За это время, надеемся, будет создана административная структура Академгородка 2.0, которая и будет управлять им как единым территориально-имущественным комплексом»,
— привели в пресс-службе слова председателя СО РАН Валентина Пармона.
В 2010 году СО РАН и городские власти подписали соглашение о передаче ряда объектов социальной инфраструктуры СО РАН в муниципальную собственность — среди переданных объектов были 3 детских сада, кинотеатр и здание детского клуба.
В октябре 2014 года несколько десятков жильцов общежитий Сибирского отделения РАН вышли на пикет в новосибирском Академгородке — они требовали передать общежития в ведение муниципалитета, чтобы получить возможность приватизировать своё жильё.
В феврале 2018 года глава Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что к Академгородку предлагают добавить микрорайон Нижняя Ельцовка, наукоград Кольцово и посёлок Краснообск — в правительстве были уверены, что объединение территорий может развить научный центр.
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Дмитрий Здорников
Фото Ольги Бурлаковой