Пусть другие управляют: СО РАН решило избавиться от общежитий, леса и детских садов

Сейчас учёные распоряжаются сотнями объектов в Академгородке

СО РАН планирует отказаться от спортивных, обслуживающих и природных объектов
СО РАН планирует отказаться от спортивных, обслуживающих и природных объектов


Сибирское отделение Российской академии наук хочет передать большую часть принадлежащих ему объектов под руководство новой структуры Академгородка — сейчас в ведении учёных находятся общежития, детские сады, территория леса и другие объекты по всему Новосибирскому научному центру.


Информация о намерении передать часть имущества СО РАН Министерству науки и высшего образования появилась сегодня у РБК. Со ссылкой на проект распоряжения Правительства РФ издание сообщило, что Сибирское отделение может потерять 356 объектов инфраструктуры Академгородка, которыми оно управляло ранее.


Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе СО РАН, речь идёт о новом, ещё не утверждённом перечне федерального имущества, закрепляемого за РАН и её региональными отделениями. В СО РАН утверждают, что учёные уже пытались передать «природные, спортивные, сервисные и обслуживающие объекты» в управление Новосибирской области и муниципальным властям, но не нашли поддержки.


Сейчас руководство Сибирского отделения РАН предлагает ввести мораторий на передачу любых объектов, а через три года уступить их новой управляющей структуре, которая занимается развитием Академгородка. 


«За это время, надеемся, будет создана административная структура Академгородка 2.0, которая и будет управлять им как единым территориально-имущественным комплексом», 


— привели в пресс-службе слова председателя СО РАН Валентина Пармона. 


В 2010 году СО РАН и городские власти подписали соглашение о передаче ряда объектов социальной инфраструктуры СО РАН в муниципальную собственность — среди переданных объектов были 3 детских сада, кинотеатр и здание детского клуба.


В октябре 2014 года несколько десятков жильцов общежитий Сибирского отделения РАН вышли на пикет в новосибирском Академгородке — они требовали передать общежития в ведение муниципалитета, чтобы получить возможность приватизировать своё жильё.


В феврале 2018 года глава Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что к Академгородку предлагают добавить микрорайон Нижняя Ельцовка, наукоград Кольцово и посёлок Краснообск — в правительстве были уверены, что объединение территорий может развить научный центр.

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