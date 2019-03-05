Пусть другие управляют: СО РАН решило избавиться от общежитий, леса и детских садов

СО РАН планирует отказаться от спортивных, обслуживающих и природных объектов





Сибирское отделение Российской академии наук хочет передать большую часть принадлежащих ему объектов под руководство новой структуры Академгородка — сейчас в ведении учёных находятся общежития, детские сады, территория леса и другие объекты по всему Новосибирскому научному центру.





Информация о намерении передать часть имущества СО РАН Министерству науки и высшего образования появилась сегодня у РБК. Со ссылкой на проект распоряжения Правительства РФ издание сообщило, что Сибирское отделение может потерять 356 объектов инфраструктуры Академгородка, которыми оно управляло ранее.







Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе СО РАН, речь идёт о новом, ещё не утверждённом перечне федерального имущества, закрепляемого за РАН и её региональными отделениями. В СО РАН утверждают, что учёные уже пытались передать «природные, спортивные, сервисные и обслуживающие объекты» в управление Новосибирской области и муниципальным властям, но не нашли поддержки.





Сейчас руководство Сибирского отделения РАН предлагает ввести мораторий на передачу любых объектов, а через три года уступить их новой управляющей структуре, которая занимается развитием Академгородка.





«За это время, надеемся, будет создана административная структура Академгородка 2.0, которая и будет управлять им как единым территориально-имущественным комплексом»,





— привели в пресс-службе слова председателя СО РАН Валентина Пармона.





В 2010 году СО РАН и городские власти подписали соглашение о передаче ряда объектов социальной инфраструктуры СО РАН в муниципальную собственность — среди переданных объектов были 3 детских сада, кинотеатр и здание детского клуба.





В октябре 2014 года несколько десятков жильцов общежитий Сибирского отделения РАН вышли на пикет в новосибирском Академгородке — они требовали передать общежития в ведение муниципалитета, чтобы получить возможность приватизировать своё жильё.





В феврале 2018 года глава Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что к Академгородку предлагают добавить микрорайон Нижняя Ельцовка, наукоград Кольцово и посёлок Краснообск — в правительстве были уверены, что объединение территорий может развить научный центр.