Кабинеты вместо парт: здание техникума в центре Новосибирска решили отдать чиновникам

Раньше тут учились геологи, а теперь будут работать госслужащие

Раньше в этом здании на улице Семьи Шамшиных работал Новосибирский геологоразведочный техникум
Раньше в этом здании на улице Семьи Шамшиных работал Новосибирский геологоразведочный техникум


Власти Новосибирской области передумали отдавать в частные руки бывшее здание геологоразведочного техникума на улице Семьи Шамшиных, 56 — в нём могут разместиться чиновники регионального правительства.


«Рассматриваются различные варианты дальнейшего использования указанного здания, включая вариант размещения в нём исполнительных органов государственной власти Новосибирской области», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе областного правительства со ссылкой на региональный департамент имущества и земельных отношений.


Трёхэтажное здание на улице Семьи Шамшиных площадью 1574,2 квадратных метра входило в прогнозный план приватизации государственного имущества Новосибирской области на 2018 год. Но в итоге областное правительство решило оставить этот объект в собственности региона, подтвердили в пресс-службе. 


С чем связан отказ от приватизации, в правительстве Новосибирской области не уточнили. Не смогли ответить там и на вопросы о том, чиновники какого подразделения переедут в бывшее здание техникума и в какие сроки это случится. 


«Принимая во внимание, что окончательное решение по дальнейшему использованию здания <…> не принято, ответить на вопросы на момент рассмотрения обращения не представляется возможным», — пояснили в пресс-службе.


Ранее власти Новосибирска предложили отдать в концессию два заброшенных здания на улице Народной. В них планируется открыть детский сад, но для этого инвестору потребуется вложить в реконструкцию зданий больше 160 миллионов рублей.

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