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usd 65.80
eur 74.74
Здоровье
Строительство онкоцентра

Власти объявили о строительстве большого онкоцентра на 800 пациентов

В действующих больницах онкобольным новосибирцам не хватает мест

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Региону не хватает коек для всех онкобольных — но, как пообещал губернатор, в новом онкоцентре будут сотни коек. На фото — действующий Новосибирский областной онкодиспансер на левом берегу

Фото: Александр Ощепков / НГС

Областные власти решились построить в Новосибирске современный онкоцентр со своей поликлиникой — сейчас регион ждёт одобрения от федерального Минздрава. Об этом 5 марта объявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. 

Новосибирские специалисты уже разработали медико-технологическое задание и отправили его в Минздрав РФ — после того как федеральное министерство одобрит это задание, регион приступит к проектированию онкоцентра, рассказал сегодня губернатор Андрей Травников в ответ на вопрос корреспондента НГС. По словам губернатора, он ориентируется уже сделать проект онкоцентра к маю-июню 2020 года, а начать строить — в 2021 году.

Травников подчеркнул, что вопрос со строительством центра потребовал дополнительного согласования и тщательной проработки. Напомним, в ноябре 2018 года власти заявляли о заморозке строительства онкоцентра.

«Потому что объект предлагается к строительству достаточно крупный — если говорить по мощности коечного фонда, то это 800 коек. Для справки: это в 2 раза больше, чем перинатальный центр (на самом деле перинатальный центр рассчитан на 213 коек. — Прим. ред.), — это первое. 

Второе — объект достаточно стратегический, это, по сути дела, центр всей онкопомощи на территории Новосибирской области, и будем подходить очень серьёзно, не получится так, что через 10 лет, например, мы скажем, что "мы, по-моему, ошиблись, давайте мы переделаем этот онкодиспансер"», 

— объяснил глава региона.

Он отметил, что кроме самого онкоцентра на 800 мест здание будет рассчитано на поликлинику мощностью на 600 посещений.

«Принципиальное решение о том, что онкодиспансер нам нужен, оно было принято ещё в прошлом году. Вопрос просто стоял о масштабе и формате этого объекта», — сообщил Андрей Травников.

Губернатор пояснил, что регион уже имел негативный опыт, когда заявлял о строительстве перинатального центра, а в итоге потерял 2 года на «корректировку ошибок». 

Сейчас Новосибирская область располагает всего около 750 онкологических коек в существующем сейчас онкологическом диспансере на улице Плахотного, а также на базе горбольницы № 1. Врачи признавали, что этих мест не хватает всем больным, и обещали, что надеются победить очереди с помощью дополнительных коек в частных и федеральных клиниках.

Вчера стало известно, что житель Академгородка Юрий Филимонов не смог дождаться нормальной врачебной помощи в своей поликлинике — он написал в «Твиттере», что не может записаться к нужному врачу, а спустя 20 дней умер от рака.

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КОММЕНТАРИИ (80)

2216399
5 март 2019 в 13:03

У нас в городе нет даже ПЭТ/КТ !!!
а от власти одни обещания!

2216399
5 март 2019 в 13:02

Господин Травников, сколько можно народ кормить обещаниями?!
Может просто начнёте строить новый ОНКОЦЕНТР.
Или ждёте следующих выборов, чтобы снова пообещать построить современный ОНКОЦЕНТР?

ДокторГнус-с-приплясом
5 март 2019 в 12:38

Деньги девать некуда, лучше бы садик построили, а иногородние пусть едет лечиться в свои города в НСО от них уже дышать не чем.