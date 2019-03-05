Власти объявили о строительстве большого онкоцентра на 800 пациентов

Региону не хватает коек для всех онкобольных — но, как пообещал губернатор, в новом онкоцентре будут сотни коек. На фото — действующий Новосибирский областной онкодиспансер на левом берегу

Областные власти решились построить в Новосибирске современный онкоцентр со своей поликлиникой — сейчас регион ждёт одобрения от федерального Минздрава. Об этом 5 марта объявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Новосибирские специалисты уже разработали медико-технологическое задание и отправили его в Минздрав РФ — после того как федеральное министерство одобрит это задание, регион приступит к проектированию онкоцентра, рассказал сегодня губернатор Андрей Травников в ответ на вопрос корреспондента НГС. По словам губернатора, он ориентируется уже сделать проект онкоцентра к маю-июню 2020 года, а начать строить — в 2021 году.



Травников подчеркнул, что вопрос со строительством центра потребовал дополнительного согласования и тщательной проработки. Напомним, в ноябре 2018 года власти заявляли о заморозке строительства онкоцентра.

«Потому что объект предлагается к строительству достаточно крупный — если говорить по мощности коечного фонда, то это 800 коек. Для справки: это в 2 раза больше, чем перинатальный центр (на самом деле перинатальный центр рассчитан на 213 коек. — Прим. ред.), — это первое. Второе — объект достаточно стратегический, это, по сути дела, центр всей онкопомощи на территории Новосибирской области, и будем подходить очень серьёзно, не получится так, что через 10 лет, например, мы скажем, что "мы, по-моему, ошиблись, давайте мы переделаем этот онкодиспансер"», — объяснил глава региона.

Он отметил, что кроме самого онкоцентра на 800 мест здание будет рассчитано на поликлинику мощностью на 600 посещений.

«Принципиальное решение о том, что онкодиспансер нам нужен, оно было принято ещё в прошлом году. Вопрос просто стоял о масштабе и формате этого объекта», — сообщил Андрей Травников.

