Пять пассажиров в больнице: на Сибиряков-Гвардейцев автобус врезался в столб

Машина лишилась лобового стекла

Автобус ехал в сторону площади Маркса
Автобус ехал в сторону площади Маркса


Сегодня, 5 марта, в Новосибирске автобус № 6 с пассажирами попал в аварию на улице Сибиряков-Гвардейцев. 


ДТП произошло недалеко от «Советской Сибири»: 52-летний водитель ехал со стороны Мира в сторону улицы Немировича-Данченко и врезался в столб.


«В результате ДТП 5 человек обратились за медицинский помощью», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.


Обстоятельства аварии пока не известны.


Пять пассажиров в больнице: на Сибиряков-Гвардейцев автобус врезался в столб


Автобус остался без лобового стекла
Автобус остался без лобового стекла


В начале января в Новосибирске случилась другая авария с автобусом, в котором было изначально объявлено о 10 пострадавших, после это число уменьшилось.

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