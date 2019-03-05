Пять пассажиров в больнице: на Сибиряков-Гвардейцев автобус врезался в столб
Машина лишилась лобового стекла
Сегодня, 5 марта, в Новосибирске автобус
ДТП произошло недалеко от «Советской Сибири»: 52-летний водитель ехал со стороны Мира в сторону улицы Немировича-Данченко и врезался в столб.
«В результате ДТП 5 человек обратились за медицинский помощью», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.
Обстоятельства аварии пока не известны.
В начале января в Новосибирске случилась другая авария с автобусом, в котором было изначально объявлено о 10 пострадавших, после это число уменьшилось.
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Елена Громкова
Фото предоставлены Владиславом Савченковым