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«Пришло уведомление — списали десятки тысяч»: две сибирячки остались без денег из-за мошенников

Одна из пострадавших с удивлением узнала, что деньги за покупки списали в AliExpress

Как объясняют специалисты по кибербезопасности, преступники могут звонить или писать от лица банков
Как объясняют специалисты по кибербезопасности, преступники могут звонить или писать от лица банков


В начале марта новосибирцы пожаловались, что с их банковских карт пропали деньги — у них списали деньги за покупки, которые они не совершали. 


Одна из пострадавших сибирячек рассказала НГС о том, в пятницу, 1 марта, ей пришло сообщение о списании с карты, хотя она настаивает, что в это время не совершала никаких покупок.


«В 23:15 мне пришло уведомление на телефон, что с меня списываются деньги — два платежа по несколько десятков тысяч рублей. Я зашла в приложение, потому что подумала, что это какая-то ошибка, написала в поддержку, что не совершала последние операции. Мне тут же перезвонили и заблокировали карту. Параллельно были ещё попытки снять деньги, но у меня уже не хватало денег», — рассказала корреспонденту НГС клиентка «Тинькофф Банка» Алёна Ким.


По совету оператора банка Алёна Ким обратилась в полицию — на следующий день в отделе полиции «Центральный» она столкнулась с ещё одной потерпевшей.


«Я сначала позвонила и рассказала, что оператор в банке советовал обратиться в полицию. Сперва дежурный говорил, что такого не может быть, что я сама наверняка что-то сделала, я вновь объяснила ситуацию. Он вздохнул и сказал, чтоб приезжали. Меня отвели к дежурному следователю, пока я стояла в очереди, пришла ещё женщина с такой же ситуацией, но у неё другой банк. Эта женщина рассказала, что есть ещё одна пострадавшая — если я ничего не путаю, то там карта "Халва", "Совкомбанк". Сначала не понимали, что с нами делать, но у нас приняли заявления. 


Следователи удивились, что одновременно пришло несколько человек», — объяснила Алёна. 


По её словам, после того как она рассказала свою историю в соцсетях, то узнала от знакомых о других подобных случаях в Новосибирске — знакомые Алёны утверждают, что за последнюю неделю пострадало много клиентов сразу нескольких банков.


Как утверждает Алёна Ким, карта «Тинькофф» была у неё резервной: она ею не пользовалась регулярно — не снимала с неё наличные в банкоматах, не рассчитывалась в магазинах и не привязывала её к популярным интернет-магазинам. Этой картой она в первую очередь расплачивалась за билеты на официальных сайтах крупных авиакомпаний. Как объяснила Алёна Ким, представители банка проверили её транзакции и ответили, что до этого случая подозрительных операций у неё не было.


«В банке сказали, что будут разбираться. Якобы эти покупки были через сайт AliExpress, но моя карта не была привязана к сайту. 


Со своего аккаунта я никаких покупок не совершала. Не было никакой авторизации покупки, так как на сайте AliExpress не поддерживают верификацию покупки — мне не приходили SMS с подтверждением оплаты, списывали автоматом. На следующий день "Тинькофф" сообщил, что пока что мои деньги не списались, они заблокированы между компаниями. Как я поняла, они будут выяснять ситуацию с AliExpress — шанс вернуть деньги есть, но AliExpress может отклонить обращение, если там [в заказе] будут мои данные», — добавила Алёна Ким.


В ГУ МВД подтвердили, что в выходные как минимум двое новосибирцев обратились в полицию из-за пропажи денег с банковских карт.


«В настоящее время в отделении полиции № 1 "Центральный" зарегистрировано два факта, где людям якобы звонили с техподдержки банков и говорили, что с их карт пытались снять деньги. 


Чтобы предотвратить кражи, их просили дать реквизиты. По данным фактам в настоящее время идут проверки. Гражданам стоит напомнить, что ни при каких условиях нельзя сообщать никакие реквизиты ни по каким телефонам, ни по каким запросам», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД. 


В начале марта специалисты по кибербезопасности рассказали РБК, что с ноября прошлого года российский бизнес и банки регулярно подвергаются хакерским атакам — их пик пришелся на февраль. Как пояснил изданию директор Центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC «Ростелеком-Solar» Владимир Дрюков, сейчас преступники маскируются под известные бренды и от их лица устраивают рассылку фишинговых писем с вредоносным содержанием — преступники представлялись менеджерами банков или торговых сетей.


Представители банков объяснили, что клиентам стоит быть внимательными к звонкам от лица банков, не называть по телефону никаких данных и при первых сомнениях лучше прекратить разговор.


«Владельцам банковских карт не стоит передавать сами карты и их реквизиты третьим лицам, а также сообщать CVV-, PIN- и другие коды, которые используются для идентификации пользователя. Если вас просят указать имя, фамилию, срок действия и код безопасности карты, то ни в коем случае не делайте этого. Мошенники могут представиться сотрудниками банка, но всегда стоит помнить, что 


официальные представители банка никогда не запрашивают полные данные карт, максимум — последние 4 цифры карты.


Если вы все же потеряли свою карту или ее данные попали к мошенникам, то необходимо оперативно заблокировать карту и оповестить об этом банк. Кроме того, стоит написать заявление о несанкционированной операции — банк обязан рассмотреть его в течение 30 дней и вернуть деньги в случае соблюдения клиентом требований безопасности и подтверждения факта мошеннических действий», — посоветовали в пресс-службе «Тинькофф Банка».


В «Совкомбанке» в свою очередь напомнили, что нельзя переводить деньги малознакомым людям и вводить пароли от личных кабинетов на чужих устройствах. 


«Если вы используете интернет-банк, никогда не входите в него и не вводите пароль с чужого компьютера. Необходимо своевременно обновлять и устанавливать антивирусы. Старайтесь не совершать переводы незнакомым людям. Это может быть чревато тем, что вы не переведёте определённую сумму, а потеряете всю. Незнакомые — это не друзья, не родственники, не коллеги по работе. Когда люди предлагают продать или что-то купить у вас через интернет, люди на улице, которые хотят с вами или вы с ними за что-то рассчитаться — никогда не используйте мобильный банк. Лучше потратить немного времени и пойти снять наличные и расплатиться наличными», — порекомендовали представители «Совкомбанка». Также в банке сообщили, что готовят обновлённую памятку для клиентов, как избежать мошенничества с банковскими картами.


Осенью прошлого года мошенника, который представлялся сотрудником Сбербанка, приговорили к двум годам лишения свободы условно — он украл с банковских карт двух новосибирских пенсионеров 24,4 тысячи рублей.

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