Травников: компания из Сочи сорвала строительство стадиона в Колывани

Из-за её жалобы стадион не успели открыть к началу соревнований

Стадион не успели построить к «Зимним сельским играм»





Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал шантажом жалобу компании из Сочи на конкурс по строительству крытого спортивного комплекса в Колывани — из-за этого стадион не успели открыть к началу соревнований «Зимние сельские cпортивные игры — 2019».







По словам Травникова, случай в Колывани не единственный, а лишь один из тысячи.





«Когда на объект, стоимость которого не превышает 28 миллионов рублей, заявляется компания из Сочи, пишет жалобу и из-за этого срываются сроки, <…>





причём после этого выясняется, что компания — профессиональный шантажист и жалобщик, потому что она написала [с начала года] 98 жалоб <…> по всей стране <…> — это никакая не конкуренция, а откровенный шантаж»,





— уверен губернатор. Названия компании он при этом не уточнил.





Андрей Травников отметил, что подобные жалобы могут затянуть реализацию многих проектов, в том числе и федеральных.





«Несмотря ни на что, спасибо нашим коллегам из ФАС. Конкурс был просто приостановлен, и есть условия полагать, что объект будет завершён в зимний период. Коллеги <…> говорят, что до 15 марта они смогут его построить», — сообщил Травников.







В конце февраля ФАС по Новосибирской области нашла полумиллионные нарушения в гособоронзаказе АО «Электроагрегат» — новосибирский завод, как считают в ведомстве, нарушил закон, указав в стоимости контракта 495 тысяч рублей необоснованных затрат.