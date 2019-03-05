Травников: компания из Сочи сорвала строительство стадиона в Колывани
Из-за её жалобы стадион не успели открыть к началу соревнований
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал шантажом жалобу компании из Сочи на конкурс по строительству крытого спортивного комплекса в Колывани — из-за этого стадион не успели открыть к началу соревнований «Зимние сельские cпортивные игры — 2019».
По словам Травникова, случай в Колывани не единственный, а лишь один из тысячи.
«Когда на объект, стоимость которого не превышает 28 миллионов рублей, заявляется компания из Сочи, пишет жалобу и из-за этого срываются сроки, <…>
причём после этого выясняется, что компания — профессиональный шантажист и жалобщик, потому что она написала [с начала года] 98 жалоб <…> по всей стране <…> — это никакая не конкуренция, а откровенный шантаж»,
— уверен губернатор. Названия компании он при этом не уточнил.
Андрей Травников отметил, что подобные жалобы могут затянуть реализацию многих проектов, в том числе и федеральных.
«Несмотря ни на что, спасибо нашим коллегам из ФАС. Конкурс был просто приостановлен, и есть условия полагать, что объект будет завершён в зимний период. Коллеги <…> говорят, что до 15 марта они смогут его построить», — сообщил Травников.
В конце февраля ФАС по Новосибирской области нашла полумиллионные нарушения в гособоронзаказе АО «Электроагрегат» — новосибирский завод, как считают в ведомстве, нарушил закон, указав в стоимости контракта 495 тысяч рублей необоснованных затрат.
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Дмитрий Здорников
Фото sport.nso.ru