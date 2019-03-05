«Готовится к новому витку»: астрономы заявили, что на Солнце стало меньше пятен

«Случилось "невозможное" — уровень коротковолнового излучения Солнца, который последние месяцы и так находился на рекордно низком уровне, уменьшился ещё примерно в 100 раз и упал ниже порога чувствительности приборов», — заявили сотрудники лаборатории.

«Об этом говорят профессиональные исследователи в области Солнца. С точки зрения обычных визуальных наблюдений, пятен на Солнце стало намного меньше. Как они формируются: формируется группа пятен — есть активность высокая на Солнце магнитных полей, значит пятна будут расти большими, превосходить Землю в десятки раз. Мы видим небольшие группы пятен, по одному, по два пятнышка и быстро разрушающиеся — в течение нескольких дней», — говорит Андрей Никифоров.

Протуберанцы на Солнце есть всегда, отмечает Никифоров, но когда Солнце активно, они большие и высокие, а сейчас их мало.

«Я согласен с мнением профессиональных учёных, что Солнце сейчас на минимуме,

и, возможно, это предвестники того, что Солнце сейчас готовится к новому витку активности», — отмечает Никифоров.