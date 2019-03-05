«Готовится к новому витку»: астрономы заявили, что на Солнце стало меньше пятен

Новое от редакции
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!
На прошлой неделе астрономы зафиксировали, что активность Солнца упала ниже порога чувствительности приборов
На Солнце резко упала активность — на прошлой неделе лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН зафиксировала крайне низкий уровень солнечной активности.
«Случилось "невозможное" — уровень коротковолнового излучения Солнца, который последние месяцы и так находился на рекордно низком уровне, уменьшился ещё примерно в 100 раз и упал ниже порога чувствительности приборов», — заявили сотрудники лаборатории.
Сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров подтвердил низкую активность Солнца в последнее время.
«Об этом говорят профессиональные исследователи в области Солнца. С точки зрения обычных визуальных наблюдений, пятен на Солнце стало намного меньше. Как они формируются: формируется группа пятен — есть активность высокая на Солнце магнитных полей, значит пятна будут расти большими, превосходить Землю в десятки раз. Мы видим небольшие группы пятен, по одному, по два пятнышка и быстро разрушающиеся — в течение нескольких дней», — говорит Андрей Никифоров.
Протуберанцы на Солнце есть всегда, отмечает Никифоров, но когда Солнце активно, они большие и высокие, а сейчас их мало.
«Я согласен с мнением профессиональных учёных, что Солнце сейчас на минимуме,
и, возможно, это предвестники того, что Солнце сейчас готовится к новому витку активности», — отмечает Никифоров.
Активность Солнца вызывает на Земле магнитные бури. Несмотря на низкий уровень активности, в целом, даже в последний месяц оно вызывало бури. Например, утром 28 февраля Земля пережила слабую магнитную бурю.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Елена Громкова
Фото Веры Сальницкой (1), tesis.lebedev.ru (2, 3)
Солнце , это хорошо.. , мимозки мои лучше покупать будут , добрей народ будет ходить... , Солнце , весна , любовь , вчера много продал вот сижу делать нечего рано вышел...