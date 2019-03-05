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usd 65.80
eur 74.74
Наука

«Готовится к новому витку»: астрономы заявили, что на Солнце стало меньше пятен

По словам ученых, это говорит о снижении солнечной активности

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На прошлой неделе астрономы зафиксировали, что активность Солнца упала ниже порога чувствительности приборов

Фото: Вера Сальницкая/НГС

На Солнце резко упала активность — на прошлой неделе лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН зафиксировала крайне низкий уровень солнечной активности.

«Случилось "невозможное" — уровень коротковолнового излучения Солнца, который последние месяцы и так находился на рекордно низком уровне, уменьшился ещё примерно в 100 раз и упал ниже порога чувствительности приборов», — заявили сотрудники лаборатории.

Сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров подтвердил низкую активность Солнца в последнее время.

«Об этом говорят профессиональные исследователи в области Солнца. С точки зрения обычных визуальных наблюдений, пятен на Солнце стало намного меньше. Как они формируются: формируется группа пятен — есть активность высокая на Солнце магнитных полей, значит пятна будут расти большими, превосходить Землю в десятки раз. Мы видим небольшие группы пятен, по одному, по два пятнышка и быстро разрушающиеся — в течение нескольких дней», — говорит Андрей Никифоров.

Протуберанцы на Солнце есть всегда, отмечает Никифоров, но когда Солнце активно, они большие и высокие, а сейчас их мало.

«Я согласен с мнением профессиональных учёных, что Солнце сейчас на минимуме, 

и, возможно, это предвестники того, что Солнце сейчас готовится к новому витку активности», — отмечает Никифоров.

Фотография переходного слоя Солнца, которую 5 марта сделала лаборатория

Фото: tesis.lebedev.ru

Фотография короны Солнца, которую 5 марта сделала лаборатория

Фото: tesis.lebedev.ru

Активность Солнца вызывает на Земле магнитные бури. Несмотря на низкий уровень активности, в целом, даже в последний месяц оно вызывало бури. Например, утром 28 февраля Земля пережила слабую магнитную бурю.

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Елена Громкова
Фото Веры Сальницкой (1), tesis.lebedev.ru (2, 3)

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КОММЕНТАРИИ (13)

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Доктoр
5 март 2019 в 10:56

Солнышко погаснет. Мы все умрем ;( ;(

С той стороны
5 март 2019 в 10:48

Солнце , это хорошо.. , мимозки мои лучше покупать будут , добрей народ будет ходить... , Солнце , весна , любовь , вчера много продал вот сижу делать нечего рано вышел...

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alippa
5 март 2019 в 11:09

А что Рогозин?

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