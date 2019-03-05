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Новосибирский спортсмен впервые в истории стал чемпионом России по боевому самбо

Степан Кобенов попал в состав сборной России

Степан стал первым чемпионом России за всю историю самбо в регионе
Степан стал первым чемпионом России за всю историю самбо в регионе


Поздно вечером 4 марта в Казани завершился чемпионат России по боевому самбо. Новосибирский спортсмен Степан Кобенов впервые в истории Новосибирской области завоевал титул чемпиона страны.


«Сегодня прошёл чемпионат России в городе Казани по боевому самбо, в котором в весе 68 килограмм выступал Степан Кобенов. Он провёл 4 встречи. В третьей из них победил чемпиона Европы и мира 2018 года из Чечни. В финале он боролся со спортсменом из Татарстана и победил. Это первый чемпион Новосибирской области, который стал чемпионом России. Он попал в сборную страны и теперь будет защищать честь нашей страны на чемпионате мира», — рассказал корреспонденту НГС старший тренер сборной команды Новосибирской области по боевому самбо Дмитрий Постников.


В одном из боёв Степан победил действующего чемпиона Европы и мира
В одном из боёв Степан победил действующего чемпиона Европы и мира





Как пояснил вице-президент Новосибирской региональной федерации самбо Станислав Колесников, теперь Степан будет готовится к чемпионату мира: «Сейчас ему предстоит очень серьёзная подготовка, мы все будем в этом участвовать, все будем ему помогать. Мы все поздравляем Степана», — сказал он.


Также он добавил, что из Казани новосибирцы привезли ещё одну медаль: самбистка Айко Ри стала бронзовым призёром в весовой категории 64 килограмма. 


Вчера стало известно, что спортсмены команды Новосибирской области по грепплингу завоевали 9 медалей на чемпионате России.

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