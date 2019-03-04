В Ленинском районе произошла серьёзная авария — есть пострадавшие

Оба автомобиля получили серьёзные повреждения





Поздно вечером в понедельник, 4 марта, произошла в серьёзной аварии в Ленинском районе Новосибирска пострадали люди.





«Сидела в комнате, услышала сильный грохот, выглянула в окно, авария. Через 30 секунд выносили человека из машины. Спустя меньше 10 минут приехала скорая. Прошло ещё 10 минут, приехала ещё одна скорая и полиция. Издалека было видно, что в одной из машин сработали подушки безопасности», — сообщила корреспонденту НГС в личной переписке «ВКонтакте» очевидица.





Как пояснили аварийные комиссары, работавшие на месте аварии, столкновение произошло на пересечении улиц Котовского и Ватутина. «Автомобиль "Ниссан" по улице Ватутина поворачивал налево в сторону улицы Котовского. Автомобиль "Тойота" двигался в прямом направлении по улице Ватутина со стороны Карла Маркса в сторону площади Труда», — сообщили сотрудники службы аварийных комиссаров «Аварком 911».







Аваркомы уточнили, что в аварии есть пострадавшие — их увезли на скорой. По комментариям очевидцев в социальных сетях, травмы получили оба водителя и пассажирка «Ниссана».





В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт ДТП. «Сотрудники ГИБДД пока разбираются в случившемся. Ещё пока нет никакой информации о пострадавших», — пояснили в ведомстве.





В конце января в Заельцовском районе столкнулись две иномарки — людей из машин извлекали сотрудники МЧС.