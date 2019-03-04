Следственный комитет назвал официальную причину смерти Децла

Децл умер после концерта в Ижевске





Официальная причина смерти рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл, — острая сердечная недостаточность.







«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть Кирилла Толмацкого наступила в результате острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы. Каких-либо телесных повреждений не выявлено», — цитирует РИА «Новости» Следственный комитет по Удмуртии.







Децл умер после концерта в Ижевске в ночь со 2 на 3 февраля. Ему было 35 лет.





Перед смертью музыкант выступил в пермском клубе «Облака», а потом уехал в Ижевск, где дал последний концерт. В пути его сопровождал пермяк Сергей — до поездки он был и на концерте. Он рассказал, что рэпер жаловался на боли в шее.

