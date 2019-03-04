Мэрия: навес банкетного зала рухнул под тяжестью снега — он придавил прохожую

Городские власти накажут арендатора здания

Мэрия подтвердила, что арендатор здания вовремя не почистил козырёк от снега 
Мэрия подтвердила, что арендатор здания вовремя не почистил козырёк от снега 


Мэрия Новосибирска выяснила причину, по которой рухнул козырёк банкетного зала La Creme в Ленинском районе: компания вовремя не счистила снег.


Навес банкетного зала на улице Пермитина, 24 рухнул на проходившую там сибирячку днём 3 марта — по информации ГУ МВД по Новосибирской области, ей пришлось поехать в больницу после инцидента.


Сегодня в пресс-центре мэрии Новосибирска НГС рассказали, что арендатор здания ООО «Гурмэ» вовремя не счистил снег с козырька, который находился над входом в зал La Creme.


«За непринятие мер по сбросу снега с козырька на должностное лицо ООО "Гурмэ" составлен протокол об административном правонарушении», — отметили в пресс-центре.


Санкция статьи о нарушении требований в области благоустройства влечёт либо предупреждение, либо штраф — для должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей.


За день 3 марта в Новосибирске пять человек попали в больницу из-за упавшего с крыш снега, сообщил сегодня министр здравоохранения Константин Хальзов. Губернатор Андрей Травников поручил мэрии провести расследование этих случаев.

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