Мэрия: навес банкетного зала рухнул под тяжестью снега — он придавил прохожую

Мэрия подтвердила, что арендатор здания вовремя не почистил козырёк от снега





Мэрия Новосибирска выяснила причину, по которой рухнул козырёк банкетного зала La Creme в Ленинском районе: компания вовремя не счистила снег.







Навес банкетного зала на улице Пермитина, 24 рухнул на проходившую там сибирячку днём 3 марта — по информации ГУ МВД по Новосибирской области, ей пришлось поехать в больницу после инцидента.







Сегодня в пресс-центре мэрии Новосибирска НГС рассказали, что арендатор здания ООО «Гурмэ» вовремя не счистил снег с козырька, который находился над входом в зал La Creme.





«За непринятие мер по сбросу снега с козырька на должностное лицо ООО "Гурмэ" составлен протокол об административном правонарушении», — отметили в пресс-центре.







Санкция статьи о нарушении требований в области благоустройства влечёт либо предупреждение, либо штраф — для должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей.







За день 3 марта в Новосибирске пять человек попали в больницу из-за упавшего с крыш снега, сообщил сегодня министр здравоохранения Константин Хальзов. Губернатор Андрей Травников поручил мэрии провести расследование этих случаев.

