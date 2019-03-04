Мэрия: навес банкетного зала рухнул под тяжестью снега — он придавил прохожую
Городские власти накажут арендатора здания
Мэрия Новосибирска выяснила причину, по которой рухнул козырёк банкетного зала La Creme в Ленинском районе: компания вовремя не счистила снег.
Навес банкетного зала на улице Пермитина, 24 рухнул на проходившую там сибирячку днём 3 марта — по информации ГУ МВД по Новосибирской области, ей пришлось поехать в больницу после инцидента.
Сегодня в пресс-центре мэрии Новосибирска НГС рассказали, что арендатор здания ООО «Гурмэ» вовремя не счистил снег с козырька, который находился над входом в зал La Creme.
«За непринятие мер по сбросу снега с козырька на должностное лицо ООО "Гурмэ" составлен протокол об административном правонарушении», — отметили в пресс-центре.
Санкция статьи о нарушении требований в области благоустройства влечёт либо предупреждение, либо штраф — для должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей.
За день 3 марта в Новосибирске пять человек попали в больницу из-за упавшего с крыш снега, сообщил сегодня министр здравоохранения Константин Хальзов. Губернатор Андрей Травников поручил мэрии провести расследование этих случаев.
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Мария Морсина
Фото Стаса Соколова