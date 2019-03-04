Средняя зарплата новосибирских бюджетников превысила 36 тысяч рублей

По сравнению с 2017 годом средняя зарплата бюджетников увеличилась почти на 14%





В Новосибирской области повысились зарплаты работников бюджетных учреждений, больше всего зарабатывают врачи и работники искусства.







Как подсчитали в Новосибирскстате, по итогам прошлого года средняя начисленная зарплата бюджетников в регионе достигла 36 519 рублей. Это на 13,8% больше по сравнению с 2017 годом.







«Среди бюджетных организаций социальной сферы <…> самая высокая оплата труда — в деятельности творческой, деятельности в области искусства и организации развлечений (41 076 рублей), здравоохранении (37 298 рублей). Самый низкий уровень заработной платы по-прежнему в дошкольном образовании — 23 838 рублей», — сообщили в службе статистики.







В целом средняя зарплата бюджетников оказалась выше средней зарплаты в Новосибирской области. Директор компании HR-trend Юлия Свитковская предполагает, что эта тенденция может объясняться большим числом немолодых сотрудников, которые работают в бюджетной сфере.





«Всё-таки там средний возраст работающих сотрудников — <…> 45+, и ввиду того, что они работают долго, у них есть надбавка за стаж, за некий классный чин, который есть на госслужбе, в связи с этим может быть такая повышенная заработная плата», — рассуждает эксперт.







По её наблюдениям, молодёжь в бюджетные организации не стремится. «Стоит ли туда идти или нет? Если у человека главным приоритетом является низкая заработная плата и <…> никакого развития, то да, конечно, он может идти работать в бюджетную организацию. А если он хотел бы прокачивать свои скилы постоянно, то, соответственно, в бюджетной организации ему будет однозначно скучно», — считает Юлия Свитковская.