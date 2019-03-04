Средняя зарплата новосибирских бюджетников превысила 36 тысяч рублей
Больше всего зарабатывают врачи и работники искусства
В Новосибирской области повысились зарплаты работников бюджетных учреждений, больше всего зарабатывают врачи и работники искусства.
Как подсчитали в Новосибирскстате, по итогам прошлого года средняя начисленная зарплата бюджетников в регионе достигла
«Среди бюджетных организаций социальной сферы <…> самая высокая оплата труда — в деятельности творческой, деятельности в области искусства и организации развлечений
В целом средняя зарплата бюджетников оказалась выше средней зарплаты в Новосибирской области. Директор компании HR-trend Юлия Свитковская предполагает, что эта тенденция может объясняться большим числом немолодых сотрудников, которые работают в бюджетной сфере.
«Всё-таки там средний возраст работающих сотрудников — <…> 45+, и ввиду того, что они работают долго, у них есть надбавка за стаж, за некий классный чин, который есть на госслужбе, в связи с этим может быть такая повышенная заработная плата», — рассуждает эксперт.
По её наблюдениям, молодёжь в бюджетные организации не стремится. «Стоит ли туда идти или нет? Если у человека главным приоритетом является низкая заработная плата и <…> никакого развития, то да, конечно, он может идти работать в бюджетную организацию. А если он хотел бы прокачивать свои скилы постоянно, то, соответственно, в бюджетной организации ему будет однозначно скучно», — считает Юлия Свитковская.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова