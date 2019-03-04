Для президентов в самый раз: в Новосибирске выставили на продажу машину за 16 миллионов

Автомобиль продают за 15 999 000 рублей

Житель Новосибирска выставил на продажу раритетный автомобиль ЗИЛ-41047 1988 года выпуска, его начальная цена — почти 16 миллионов рублей.







Как рассказал корреспонденту НГС представитель владельца автомобиля Андрей Ахмеев, ЗИЛ-41047 — легенда и гордость отечественного автомобилестроения, в кремлёвском гараже такие машины были «объектами стратегического назначения».







«Это автомобиль моего клиента, мы проводили ему реставрацию. Владелец приобрел ЗИЛ-41047 больше года назад для себя, машина была в неплохом состоянии, но хотелось сделать идеал — поэтому мы его полностью отреставрировали, владелец даже успел покататься на нём летом. Собственник бывает редко в Новосибирске, поэтому он решил продать автомобиль, если продать не получится, то заберёт его в Сочи. Всё-таки там его можно эксплуатировать круглый год, а здесь зимой ездить на нём жалко. Хоть этот автомобиль хорошо проявил себя даже зимой, он является больше прогулочно-выходным. Таких машин остались единицы — автомобили этой модели есть у президентов Республики Беларусь и Казахстана. Ценность этой модели огромная, но это понять могут только люди того времени, кому уже сейчас за 40, в то время умели делать машины такого уровня», — пояснил Андрей Ахмеев.





По роскоши и комфорту автомобиль на уровне всех известных моделей лимузинов, таких как Maybach и Rolls-Royce





По словам Андрея Ахмеева, на реставрацию автомобиля понадобилось полгода.





«Автомобиль практически не изменён. Главная сложность — найти подходящие запчасти. Все комплектующие я заказывал оттуда, с завода ЗИЛ с цеха № 6 , который единственный ещё продолжает работу. По технической части мы заменили в автомобиле все детали, которые можно было поменять, полностью отремонтировали и покрасили кузов, хорошо поработали над салоном, заменили кожу. Несмотря на неплохое состояние, в автомобиле всё равно чувствовалось советское время — садишься в автомобиль и чувствуешь сильный запах старины, как будто заходишь в квартиру к прабабушке», — пояснил Ахмеев.





Продавец машины подчеркнул, что автомобиль оснащён коробкой-автоматом и мощным двигателем (у него под капотом двигатель конфигурации V8 мощностью 315 л.с. — Прим. ред.). «Это машина для первых лиц, сзади большое пространство для ног, там есть выдвижные стульчики, насколько я знаю — они использовались для телохранителей. Этот автомобиль является единственным, который невозможно перевернуть. Он надёжный, тихий и очень яркий», — добавил Ахмеев.





Автомобиль имеет автоматическую коробку передач, систему кондиционирования, электроприводы кресел, стёкол и боковых зеркал и аудиосистему





Реставрацию автомобиля провели в тюнинговом центре Ahmeev911





По мнению Андрея Ахмеева, 16 миллионов — это реальная цена для раритетного автомобиля в идеальном техническом состоянии.





«У владельца есть полное понимание антикварных автомобилей — в таких состояниях автомобили ценятся от 15 до 20 миллионов. Цена складывается от начальной цены, за которую был куплен автомобиль, [из того], сколько средств было потрачено на реставрацию», — добавил он.







ЗИЛ-41047 — это второй необычный автомобиль, который владелец выставляет на продажу. В 2015 году он продавал за 7,5 миллиона доработанный армейский внедорожник ГАЗ-2330 «Тигр», принадлежавший раньше режиссеру Андрею Кончаловскому.