«Мерседес» объявил цены на новую машину для девушек и прокатных компаний

Стоимость CLA после обновления увеличилась





Mercedes объявил цены и открыл предзаказ на обновленную модель CLA, которая в С-сегменте является более элегантной и спортивной версией обычного Mercedes С-Class. Стартовая стоимость машины выросла с 2,2 до 2,5 миллиона рублей.





«Изменились оптика, бамперы, колесные диски, выпускная система. В салоне приборная панель другая, рулевое колесо. Рычажок круиз-контроля упразднили, он будет на рулевом колесе. Ну и, конечно, самое главное — это мультимедиа нового поколения. С увеличением НДС, с новым модельным годом цены меняются в большую сторону», — сообщили корреспонденту НГС в дилерском центре Mercedes «СТС-Автомобили».









В салоне появилась новая мультимедиа MBUX (Mercedes-Benz User Experience)





CLA предлагается с 1,6 и 2-литровым моторами мощностью 150 и 211 л.с. Второй мотор используется на полноприводной версии автомобиля. Трансмиссия — 7-ступенчатый робот.





Модель CLA примечательна тем, что её благодаря утонченному внешнему виду часто выбирают водители-женщины. Также эту модель в последнее время стали часто использовать в каршеринге — там CLA играет роль премиального варианта прокатного автомобиля.





Конкурировать автомобиль может с компактными немецкими моделями BMW 1-й серии, Audi A3. Ранее НГС рассказывал, что Mercedes выпустил обновленный кроссовер GLC, который может сам уступать дорогу полиции и скорой.