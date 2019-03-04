«Мерседес» объявил цены на новую машину для девушек и прокатных компаний

Стартовая стоимость Mercedes CLA выросла с 2,2 до 2,5 миллиона рублей

Стоимость CLA после обновления увеличилась
Стоимость CLA после обновления увеличилась


Mercedes объявил цены и открыл предзаказ на обновленную модель CLA, которая в С-сегменте является более элегантной и спортивной версией обычного Mercedes С-Class. Стартовая стоимость машины выросла с 2,2 до 2,5 миллиона рублей. 


«Изменились оптика, бамперы, колесные диски, выпускная система. В салоне приборная панель другая, рулевое колесо. Рычажок круиз-контроля упразднили, он будет на рулевом колесе. Ну и, конечно, самое главное — это мультимедиа нового поколения. С увеличением НДС, с новым модельным годом цены меняются в большую сторону», — сообщили корреспонденту НГС в дилерском центре Mercedes «СТС-Автомобили». 



В салоне появилась новая мультимедиа MBUX (Mercedes-Benz User Experience)
В салоне появилась новая мультимедиа MBUX (Mercedes-Benz User Experience)


CLA предлагается с 1,6 и 2-литровым моторами мощностью 150 и 211 л.с. Второй мотор используется на полноприводной версии автомобиля. Трансмиссия — 7-ступенчатый робот. 


Модель CLA примечательна тем, что её благодаря утонченному внешнему виду часто выбирают водители-женщины. Также эту модель в последнее время стали часто использовать в каршеринге — там CLA играет роль премиального варианта прокатного автомобиля. 


Конкурировать автомобиль может с компактными немецкими моделями BMW 1-й серии, Audi A3. Ранее НГС рассказывал, что Mercedes выпустил обновленный кроссовер GLC, который может сам уступать дорогу полиции и скорой.

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