Скончался вокалист The Prodigy Кит Флинт

Флинту было 49 лет

О смерти лидера группы The Prodigy сообщает таблоид The Sun. По данным газеты, тело Кита Флинта нашли в его доме в британском Эссексе.







В конце 1980-х Флинт познакомился с Лиэмом Хоулеттом, в скором времени они образовали The Prodigy. Флинт изначально был только танцором в группе, но в 1996 году запел, первым синглом с голосом рейвера стал Firestarter. Его голос звучит в хитах Omen, Take Me to the Hospital, Run with the Wolves, World's On Fire и других.





В официальном аккаунте Instagram группы Лиэм написал, что Флинт покончил с собой.









Видео: The Prodigy / YouTube.com





Каждая песня The Prodigy — это хит, группа стала голосом и пульсом поколения рейверов.