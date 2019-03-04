Скончался вокалист The Prodigy Кит Флинт

Тело музыканта нашли в его доме в Эссексе

Флинту было 49 лет
Флинту было 49 лет

О смерти лидера группы The Prodigy сообщает таблоид The Sun. По данным газеты, тело Кита Флинта нашли в его доме в британском Эссексе.


В конце 1980-х Флинт познакомился с Лиэмом Хоулеттом, в скором времени они образовали The Prodigy. Флинт изначально был только танцором в группе, но в 1996 году запел, первым синглом с голосом рейвера стал Firestarter. Его голос звучит в хитах Omen, Take Me to the Hospital, Run with the Wolves, World's On Fire и других.


В официальном аккаунте Instagram группы Лиэм написал, что Флинт покончил с собой.



Видео: The Prodigy / YouTube.com


Каждая песня The Prodigy — это хит, группа стала голосом и пульсом поколения рейверов.



Прочтений: 3322
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (51)51
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено