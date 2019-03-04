Новосибирец не смог записаться к врачу и через 20 дней умер от рака

Он жил на обезболивающих, а в «Твиттере» написал, что не смог добиться помощи в поликлинике

Юрий Филимонов написал в «Твиттере», что не смог записаться к врачу в поликлинике — сегодня стало известно, что новосибирец умер. У него был рак в последней стадии. Юрию было 37 лет

В феврале 37-летний интернет-маркетолог из новосибирского Академгородка Юрий Филимонов признался в «Твиттере», что у него сильная боль в животе, но он не может записаться к врачу в поликлинике. 3 марта он умер.







О боли в животе Юрий Филимонов 10 февраля написал в треде (ветке обсуждений) «Твиттера», который запустила сотрудница скорой помощи из Красноярска — она предупредила, что не стоит терпеть острую боль в животе, а нужно вовремя обратиться к врачу.







На её сообщение новосибирец ответил:







«Недавно у меня была сильная боль в животе. Записался к терапевту. Она говорит: "А чего это вы к хирургу сразу не побежали?" (откуда бы я знал). Послала к хирургу. Записался. Приём через 8 дней после записи.





Вот так у нас можно попасть срочно к хирургу». Вызвать скорую он не решился.







В феврале красноярский медик написала, что не стоит терпеть острую боль в животе, — в ветке обсуждений написал и новосибирец





По словам друзей Филимонова, скорую ему вызвала инструктор по йоге — её обеспокоило состояние занимавшегося, у него была температура и боль в животе.





Врачи определили перитонит, он перенёс три операции, а после находился в искусственной коме. Сегодня друг новосибирца Алексей Сухоруков подтвердил НГС, что Юрий умер 3 марта.







Как рассказал НГС отец маркетолога Сергей Филимонов, с января его сын пытался получить медицинскую помощь в поликлинике № 2 (работает на Морском проспекте, 25. — Прим. ред.) и фактически жил на обезболивающих. Сегодня патологоанатом сообщил, что у Юрия был рак в последней стадии, на его фоне развился перитонит.







Отец Юрия отметил, что тот старался не жаловаться на здоровье и много работал. Хотя отец подозревал, что его сын гораздо хуже стал себя чувствовать в начале года, особенно в феврале.







«Вот что, нельзя было рак определить пораньше? Юра самостоятельно глотал обезболивающие таблетки, понимаете? Суть в том, что можно было раньше прооперировать. Конечно, я недоволен терапевтом, почему раньше не определили. Как можно отправлять на запись через неделю, если человек с острой болью?





Это означает, что врач берёт за руку его и ведёт к хирургу без очереди и говорит: "Прими, посмотри его без очереди"», — объяснил Сергей Филимонов.







Он добавил, что сомневается, писать ли жалобу на врачей поликлиники, — «я не хочу превращать свою жизнь в борьбу со стеной, а это стена». Филимонов подчеркнул, что претензий к ЦКБ, где проходили операции, у него нет — хирурги пытались спасти жизнь его сына, но было уже слишком поздно.







Прощание с Юрием Филимоновым пройдёт в среду, 6 марта. Его похоронят на Южном кладбище в Советском районе.





В пресс-службе министерства здравоохранения НГС сообщили, что будут проводить внутреннюю проверку этого случая.







В феврале новосибирские врачи отчитались, что будут бороться с очередями из пациентов с онкологией, которые не могут получить своевременно медицинскую помощь. Медики признали, что Новосибирской области не хватает мест на всех заболевших — и пока в городе нет нового онкологического центра, койки будут давать частные и федеральные клиники.





Журналист НГС Дарья Януш, которая сама провела в больницах почти 10 месяцев, откровенно рассказала, как в Новосибирске лечат рак на самом деле.

