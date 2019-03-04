Избирком запланировал новые выборы на место Дмитрия Прибаловца

После смерти депутата выборы на его округе могут пройти уже в этом году

Горожанам предложат выбрать депутата от округа № 12 , который ранее представлял умерший Дмитрий Прибаловец
Горожанам предложат выбрать депутата от округа № 12, который ранее представлял умерший Дмитрий Прибаловец


Дополнительные выборы в Совет депутатов Новосибирска должны пройти в единый день голосования 8 сентября. Горожанам предложат выбрать депутата от округа № 12 в Калининском районе города, который ранее представлял Дмитрий Прибаловец.


Об этом корреспонденту НГС рассказала секретарь Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Татьяна Гладилина. 


«Естественно, будут проводиться в обязательном порядке дополнительные выборы по одномандатному округу, будут назначаться Советом депутатов, но планируется проведение в единый день голосования 8 сентября 2019 года», — пояснила Гладилина.


В самом горсовете о дате дополнительных выборов пока не говорят — формально Дмитрий Прибаловец остаётся депутатом, пока общая сессия не лишила его депутатских полномочий. 


«Пока нет информации. До сессии он (Дмитрий Прибаловец. — Прим. ред.) наш депутат. А потом на сессии депутаты будут решать. Рано пока ещё об этом говорить», — сообщили в пресс-службе горсовета.


Депутат Дмитрий Прибаловец умер 25 февраля. В городском совете он представлял округ в Калининском районе и стал во многом известен как защитник улицы Богдана Хмельницкого. Так, например, он вступился за здание клуба «Отдых», когда оно попало под снос, передав в мэрию 7 тысяч подписей, собранных у жителей Новосибирска. Депутат состоял в рабочей группе по вопросам улучшения экологической обстановки в городе Новосибирске, основным направлением работы которой была борьба с проблемой пыли. В октябре 2017 года Дмитрий Прибаловец отреагировал на просьбу жителей своего округа остановить пристройку веранды к памятнику архитектуры — он обратился в РАТИ и полицию. Дмитрий Прибаловец неоднократно участвовал в митингах в защиту улицы Богдана Хмельницкого. Благодаря ему в 2016 году улице присвоили статус достопримечательного места

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