Блины по 900: в новосибирских ресторанах появились меню к Масленице

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Масленица в 2019 году проходит с 4 по 10 марта
В новосибирских заведениях по случаю начала Масленицы появились блинные меню. Чтобы привлечь клиентов, рестораторы добавляют к привычному блюду оригинальные добавки, которые соответствовали бы концепции заведения.
Блины во многих новосибирских заведениях есть постоянно, однако во время Масленицы их вводят в меню даже те рестораны и кафе, которые обычно это блюдо не подают вовсе или включают только в меню завтраков.
Так, в ресторанах Drovamuka в масленичном меню есть три вида блинов с добавками (мясо, сыр, рыба и т. д.) от 110 до 310 рублей, а также просто блинчики с маслом по 85 рублей.
Восемь видов блинов появилось в ресторане «Сыроварня». Здесь их делают с сыром рикотта и крабом, страчателлой (волокна молодого сыра в сливках. — Прим. ред.), с лососем и т. д. Цены начинаются от 150 рублей за обычные блины с маслом и доходят до 900 рублей — за блюдо с рикоттой и крабом.
В ресторане Park Cafè к блинам дают больше десяти разных добавок. Самая экзотическая из них — гуакамоле, мексиканский соус на основе авокадо с соком лайма, кинзой, томатом, чесноком и другими ингредиентами.
В сети кофеен «Академия кофе» по случаю Масленицы готовят блины в американском стиле — панкейки. Их порция без добавок обойдётся в 100 рублей, но панкейки можно полить ягодным муссом, кленовым сиропом, сгущёнкой и другими сладкими соусами, а также дополнить ягодами. Каждая добавка обойдётся в 40 рублей.
В супермаркетах «Мегас» блины продают круглый год. Но по случаю праздника решили одеть в блины куклу, превратив её в Масленицу.
Присоединиться к празднику решили даже в небольшой бургерной на улице Залесского, где сделали из блинов бургер. В меню этого блюда, правда, нет, но в заведении обещают повторить «блин-бургер», если кто-либо из посетителей очень захочет его заказать.
Масленица в этом году продлится с 4 по 10 марта. Новосибирские городские власти уже опубликовали полный список праздничных гуляний.
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Стас Соколов
Фото автора (1, 2), instagram.com/syrovarnya_nsk (3), instagram.com/parkcafensk (4), instagram.com/akademia_coffee (5), предоставлено читателем НГС (6), instagram.com/burgernsk (7)
А если сделать начинку из майонеза и кетчупа, то можно вообще за тыщу продавать... блинчики))
с 1930-х по конец 1960-х годов в Советской России масленица не праздновалась. С конца 1960-х годов по начало 1990-х годов в российских городах местными властями проводился праздник «Проводы русской зимы». С начала 1990-х годов также по инициативе и под руководством муниципальных властей в российских городах организованно проводится праздник «Масленица»