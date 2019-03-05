Блины по 900: в новосибирских ресторанах появились меню к Масленице

Масленица в 2019 году проходит с 4 по 10 марта

В новосибирских заведениях по случаю начала Масленицы появились блинные меню. Чтобы привлечь клиентов, рестораторы добавляют к привычному блюду оригинальные добавки, которые соответствовали бы концепции заведения.

Блины во многих новосибирских заведениях есть постоянно, однако во время Масленицы их вводят в меню даже те рестораны и кафе, которые обычно это блюдо не подают вовсе или включают только в меню завтраков.



Блины с лососем и страчателлой за 310 рублей из кафе Drovamuka Фото: Стас Соколов / НГС

Так, в ресторанах Drovamuka в масленичном меню есть три вида блинов с добавками (мясо, сыр, рыба и т. д.) от 110 до 310 рублей, а также просто блинчики с маслом по 85 рублей.



Восемь видов блинов появилось в ресторане «Сыроварня». Здесь их делают с сыром рикотта и крабом, страчателлой (волокна молодого сыра в сливках. — Прим. ред.), с лососем и т. д. Цены начинаются от 150 рублей за обычные блины с маслом и доходят до 900 рублей — за блюдо с рикоттой и крабом.



В ресторане Park Cafè к блинам дают больше десяти разных добавок. Самая экзотическая из них — гуакамоле, мексиканский соус на основе авокадо с соком лайма, кинзой, томатом, чесноком и другими ингредиентами.

В сети кофеен «Академия кофе» по случаю Масленицы готовят блины в американском стиле — панкейки. Их порция без добавок обойдётся в 100 рублей, но панкейки можно полить ягодным муссом, кленовым сиропом, сгущёнкой и другими сладкими соусами, а также дополнить ягодами. Каждая добавка обойдётся в 40 рублей.



В «Мегасе» появились фигурки Масленицы Фото: читатель НГС

В супермаркетах «Мегас» блины продают круглый год. Но по случаю праздника решили одеть в блины куклу, превратив её в Масленицу.

Присоединиться к празднику решили даже в небольшой бургерной на улице Залесского, где сделали из блинов бургер. В меню этого блюда, правда, нет, но в заведении обещают повторить «блин-бургер», если кто-либо из посетителей очень захочет его заказать.

