Оттаяли и поползли: в Новосибирске поймали первых клещей

Ветеринары сняли двух клещей с собаки, которая гуляла под Новосибирском

В прошлом году первого клеща обнаружили в середине марта





В Новосибирске поймали первых клещей — их сняли с собаки, которую поймали в Бердске.





Как пояснил заместитель директора ветеринарной клиники «Доктор Вет» Андрей Тугунов, клещей на теле собаки обнаружили случайно.





«Нам привезли собаку, чтобы сделать операцию, когда делали УЗИ, обнаружили двух клещей. Собака оказалась бездомная, как рассказали девушки, которые её привезли, она гуляла ориентировочно в Бердске.





Клещи уже начали оживать, так что нужно уже начинать бить тревогу — в этом сезоне это первые клещи.





Обычно они просыпаются чуть позже, но были случаи, когда мы находили клещей у собаки в декабре — но это скорее исключение», — рассказал корреспонденту НГС Андрей Тугунов.





Он подчеркнул, что владельцам домашних животных необходимо быть аккуратнее с клещами уже сейчас.





«В первую очередь нужно обрабатывать животных противоклещевыми средствами, пользоваться ошейниками, а также обязательно осматривать животное после каждой прогулки», — добавил Андрей Тугунов.





Корреспондент НГС отправил запрос в Роспотребнадзор с просьбой уточнить, были ли уже зарегистрированы случаи укусов клещей в 2019 году. На момент публикации ответ на запрос ещё не поступил.





По статистике Роспотребнадзора в прошлом году в Новосибирской области снизилось число укусов клещей — врачи зарегистрировали 13,4 тысячи обращений жителей, которых укусили клещи. Эта цифра на 33% меньше, чем в начале августа 2017-го — тогда клещи укусили 20 тысяч человек.