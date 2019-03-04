Начальника следствия МВД Бердска отправили в СИЗО
Алексея Зорина обвиняют в мошенничестве
Сегодня, 4 марта, Центральный районный суд Новосибирска арестовал заместителя начальника бердского отдела МВД — начальника следственного отдела Алексея Зорина.
«В виде заключения под стражу ему была избрана мера пресечения», — сообщил корреспонденту НГС прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области Андрей Вильгельм.
По его словам, Алексея Зорина поместили под стражу до 2 мая. Полицейскому предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на версию следствия, обвиняемый по дешёвке выкупил у задержанного наркоторговца Mitsubishi Outlander, а затем продал иномарку перекупщикам, получив доход в размере около 600 тысяч рублей.
О задержании Алексея Зорина и ещё трёх его сотрудников стало известно в выходные. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщали, что полицейские «будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством» в том случае, если их вина будет доказана.
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Ольга Хмелевская
Фото berdsk-online.ru