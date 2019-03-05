Депутат отказался от поездок на машине и за месяц потратил 1349 рублей — ему понравилось

До этого Роман Яковлев водил Nissan X-Trail, а теперь ездит на общественном транспорте

Депутат месяц катался на автобусах и троллейбусах — работой общественного транспорта он остался доволен





Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Роман Яковлев подвёл итоги своего эксперимента — прошлый месяц он ездил только на общественном транспорте. Поездками он остался доволен.





В начале февраля Роман Яковлев объявил, что решил пересесть на общественный транспорт, чтобы проверить его работу в морозы и собрать мнения горожан. До этого он большую часть своих поездок совершал на Nissan X-Trail.





Как рассказал Яковлев корреспонденту НГС, эксперимент закрыли раньше срока, в прошлую пятницу, 1 марта.





Во время эксперимента депутату часто доводилось слышать жалобы других пассажиров — на износ транспорта и на проблемы с движением в вечерние часы, после 22:00.





«Вопросы [были] связаны с физическим и моральным износом части городского электротранспорта. [Другие] вопросы были связаны с движением общественного транспорта в вечернее время, после 22:00, и этот вопрос мы будем в ближайшее время прорабатывать.





Но больше половины солидарны с тем, что общественный транспорт у нас работает хорошо. Особенно это отмечали, когда морозы объединяли нас всех», — считает Яковлев.









Как признался депутат, из 28 дней февраля он ездил на общественном транспорте только 19. «За 19 дней потратил 1349 рублей, примерно по 71 рублю в день. Когда были морозы, я выбирал самые быстрые маршруты, а когда потеплело — стал корректировать маршруты: где-то пешком добраться, чтобы деньги сэкономить», — заметил Яковлев.





Больше всего неудобства депутату доставили очереди к терминалам по продаже жетонов в метро.





«На станции метро ["Октябрьская"], там, где Заксобрание, там терминалы такие по обмену монет на жетоны — там время иногда тратилось. <...> Но, на мой взгляд, общественный транспорт работает позитивно, хорошо.





Жители, с которыми мы общались, солидарны с этим — твёрдая четвёрка. Будет только лучше. Я и дальше буду продолжать пользоваться и автобусом, и троллейбусом», — уверен Яковлев.





При этом самым ярким впечатлением для депутата стали два рабочих дня — понедельник и пятница. «Самое особенное — это утро понедельника и вечер пятницы.





Утро понедельника — это люди замученные едут на первый рабочий день, а в пятницу больше улыбок и люди едут по своим делам.





Вообще больше позитива, и это радует», — резюмировал свой опыт депутат.





В середине декабря новосибирец, пользовавшийся машиной и общественным транспортом, устал от пробок и решил попробовать добираться до своей работы пешком — получилось на 30 минут быстрее, чем на автобусе.

