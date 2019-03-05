Депутат отказался от поездок на машине и за месяц потратил 1349 рублей — ему понравилось

До этого Роман Яковлев водил Nissan X-Trail, а теперь ездит на общественном транспорте

Депутат месяц катался на автобусах и троллейбусах — работой общественного транспорта он остался доволен 
Депутат месяц катался на автобусах и троллейбусах — работой общественного транспорта он остался доволен 


Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Роман Яковлев подвёл итоги своего эксперимента — прошлый месяц он ездил только на общественном транспорте. Поездками он остался доволен.


В начале февраля Роман Яковлев объявил, что решил пересесть на общественный транспорт, чтобы проверить его работу в морозы и собрать мнения горожан. До этого он большую часть своих поездок совершал на Nissan X-Trail.


Как рассказал Яковлев корреспонденту НГС, эксперимент закрыли раньше срока, в прошлую пятницу, 1 марта. 


Во время эксперимента депутату часто доводилось слышать жалобы других пассажиров — на износ транспорта и на проблемы с движением в вечерние часы, после 22:00. 


«Вопросы [были] связаны с физическим и моральным износом части городского электротранспорта. [Другие] вопросы были связаны с движением общественного транспорта в вечернее время, после 22:00, и этот вопрос мы будем в ближайшее время прорабатывать. 


Но больше половины солидарны с тем, что общественный транспорт у нас работает хорошо. Особенно это отмечали, когда морозы объединяли нас всех», — считает Яковлев.



Как признался депутат, из 28 дней февраля он ездил на общественном транспорте только 19. «За 19 дней потратил 1349 рублей, примерно по 71 рублю в день. Когда были морозы, я выбирал самые быстрые маршруты, а когда потеплело — стал корректировать маршруты: где-то пешком добраться, чтобы деньги сэкономить», — заметил Яковлев.


Больше всего неудобства депутату доставили очереди к терминалам по продаже жетонов в метро. 


«На станции метро ["Октябрьская"], там, где Заксобрание, там терминалы такие по обмену монет на жетоны — там время иногда тратилось. <...> Но, на мой взгляд, общественный транспорт работает позитивно, хорошо. 


Жители, с которыми мы общались, солидарны с этим — твёрдая четвёрка. Будет только лучше. Я и дальше буду продолжать пользоваться и автобусом, и троллейбусом», — уверен Яковлев.


При этом самым ярким впечатлением для депутата стали два рабочих дня — понедельник и пятница. «Самое особенное — это утро понедельника и вечер пятницы. 


Утро понедельника — это люди замученные едут на первый рабочий день, а в пятницу больше улыбок и люди едут по своим делам. 


Вообще больше позитива, и это радует», — резюмировал свой опыт депутат.


В середине декабря новосибирец, пользовавшийся машиной и общественным транспортом, устал от пробок и решил попробовать добираться до своей работы пешком — получилось на 30 минут быстрее, чем на автобусе.

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