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usd 65.81
eur 74.80
Еда

Новосибирский бар накормил посетителей шикарным «дошираком» с рваным мясом

Необычное блюдо раздавали бесплатно

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В баре «113» посетителей угостили необычным дошираком

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Сегодня, 4 марта, новосибирский бар «113» устроил бесплатную раздачу «прокачанного доширака»: лапшу быстрого приготовления подали с рваным мясом, кунжутом, соевым соусом и красным перцем, заменив приправы на натуральные продукты.

«Мы с нашим проектом XY выехали этим летом на отдых на два дня — вывезли 150 человек. Нужно было придумать, чем их кормить. Мне предложили: "Давай доширак сделаем". Я сказал: "Доширак — это неинтересно, неправильно: мы всё-таки бар, давай что-нибудь замутим". И я вспомнил, как в детстве мой дед обжёг на углях две говяжьи голяшки, сделал бульон, который получился очень вкусным. Я предложил поварам сделать так же и собрать все ингредиенты, которые используются в дошираке как приправа, самим», — рассказал корреспонденту НГС директор бара «113» Андрей Васин о том, как зародилась эта идея.

К дошираку они добавили обжаренные лук и морковь, сварили говяжий бульон и подали с рваным мясом, которое тушится восемь часов.

В лапшу быстрого приготовления добавили мясо, овощи и зелень

Фото: Густаво Зырянов / НГС

«Когда мы сделали в проекте, то за два часа съели все 150 порций. Я подумал ещё тогда, что это хорошая история. Мне ребята предложили завести это блюдо в баре, чтобы в субботу и воскресенье можно было есть на похмельном бранче. Я сначала артачился-артачился, а сейчас решили с блогером CHEF PUSHKIN в коллаборации сделать. Это обалденно вкусно! По сути, в дошираке самое вредное — это приправы, а сама-то лапша — мягкие сорта пшеницы, то есть обычный рамен. И мы сделали это на профессиональной кухне, добавив семена кунжута, красного перчика и соевого соуса», — пояснил Васин.

Получившемся блюдом сегодня с 19:00 по 21:00 бесплатно угощали гостей

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В 2018 году новосибирская бургерная раздала бесплатную еду первым 1000 посетителям. 

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Мария Тищенко
Фото, видео Густаво Зырянова

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КОММЕНТАРИИ (33)

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
4 март 2019 в 21:37

Пенсионерка, как тебе такой доширак?

Свистун(Петух)-с-приплясом
4 март 2019 в 21:38

Доширак нынче дорог, мы покупаем лапшу по 5 рублей за кило и ее варим в котелке( порой(

DrAlex
4 март 2019 в 21:54

Я сеголня 2 доширака скушал, один с курицей, другой с говядинкой.

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