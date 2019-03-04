Сотрудника «Горводоканала» отправили под домашний арест после обысков в офисе на Революции

Алексея Теплых обвиняют в мошенничестве

В конце прошлой недели в «Горводоканал» с обысками нагрянули силовики
В конце прошлой недели в «Горводоканал» с обысками нагрянули силовики


Сегодня, 4 марта, Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения для начальника службы капитального строительства МУП «Горводоканал» Алексея Теплых — его поместили под домашний арест.


Трансляцию с оглашения постановления на своей странице в Facebook опубликовал новосибирский блогер Тимур Ханов.


Как следует из этого постановления, следователи считают, что Алексей Теплых замешан в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).


Как сообщила корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Новосибирска Ксения Короед, само заседание проходило в закрытом режиме. Следователь ходатайствовал о том, чтобы суд поместил обвиняемого под стражу, а защита просила о более мягкой мере пресечения.


«Прокурор ходатайство следователя не поддержал, указав, что основания для ареста отсутствуют», — рассказала Ксения Короед, добавив, что в итоге суд заключил обвиняемого под домашний арест.


По данным корреспондента НГС, сегодня суд также рассмотрит ходатайство о мере пресечения для ещё одного фигуранта этого дела – ведущего инженера службы капитального строительства «Горводоканала» Валентина Клычникова.


Дополнение: «Суд избрал домашний арест», – сообщила Ксения Короед о постановлении в отношении второго сотрудника «Горводоканала».

 

Полиция пришла в здание «Горводоканала» на улице Революции в пятницу, 1 марта, около 11 часов утра. По информации сотрудников, силовики больше часа провели в кабинете директора предприятия Юрия Похила. Из здания на глазах корреспондента НГС выносили компьютеры и коробки, завёрнутые в мешки.


В пресс-службе областного управления ГУ МВД тогда коротко сообщили, что полиция ведёт оперативно-следственные мероприятия. Сам Юрий Похил отказался отвечать на вопросы НГС, а в мэрии Новосибирска заверили, что следственные действия не касаются руководства «Горводоканала».

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