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Пробки 4/10
usd 65.81
eur 74.80
Весна

То припечёт, то подморозит: в Новосибирск идёт похолодание со снегопадами

После температурных рекордов выходных температура сильно упадёт

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В городе похолодает до –13, а потом снова наступит оттепель

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода ждёт новосибирцев в начале рабочей недели: в городе похолодает и пойдёт снег.

«У нас в течение выходных удерживался юго-западный перенос воздушных масс из районов Казахстана, в связи с этой ситуацией отмечались довольно интенсивные оттепели. <…> На многих метеостанциях отмечены новые рекорды абсолютного максимума температуры. Например, в Новосибирске метеостанция "Огурцово" отметила +5,3 градуса. Предыдущий рекорд перекрыт почти на 2 градуса», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

По его словам, в ближайшие два дня к Новосибирску с запада подойдет холодный атмосферный фронт.

«Будет постепенное понижение температуры 5 и 6 марта. Температура ночью у нас будет –1…–6 градусов, а по северо-западу до –18 градусов. Днём ещё могут быть оттепели –3…+2 градуса. В городе мы ждём –2 градуса, но в течение дня 5 марта похолодает до –5 градусов. 6 и 7 марта будет прохладно на фоне отдельных осадков в виде снега и мокрого снега. Температуры 6 марта –1…–6 градусов, а 7 марта возможно возвращение оттепели –3…+2 градуса », — добавил Ренад Ягудин.

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Актуальную температуру воздуха и погодные явления с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.

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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова

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КОММЕНТАРИИ (12)

DrAlex
4 март 2019 в 14:09

Раньше работал на гармошке, а теперь перевели на новый троллейбус, где есть информационное табло, на котором погоду показывают. Очень удобно и современно. И погода всегда точная.

Из чебурнета
4 март 2019 в 14:06

Почему синоптики ничего не пишут про сосули? Будут они или нет? Ведь очень важно для любого урбаниста.

1лена
4 март 2019 в 14:04

во катушка будет!