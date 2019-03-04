То припечёт, то подморозит: в Новосибирск идёт похолодание со снегопадами

«У нас в течение выходных удерживался юго-западный перенос воздушных масс из районов Казахстана, в связи с этой ситуацией отмечались довольно интенсивные оттепели. <…> На многих метеостанциях отмечены новые рекорды абсолютного максимума температуры. Например, в Новосибирске метеостанция "Огурцово" отметила +5,3 градуса. Предыдущий рекорд перекрыт почти на 2 градуса», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода ждёт новосибирцев в начале рабочей недели: в городе похолодает и пойдёт снег.

По его словам, в ближайшие два дня к Новосибирску с запада подойдет холодный атмосферный фронт.

«Будет постепенное понижение температуры 5 и 6 марта. Температура ночью у нас будет –1…–6 градусов, а по северо-западу до –18 градусов. Днём ещё могут быть оттепели –3…+2 градуса. В городе мы ждём –2 градуса, но в течение дня 5 марта похолодает до –5 градусов. 6 и 7 марта будет прохладно на фоне отдельных осадков в виде снега и мокрого снега. Температуры 6 марта –1…–6 градусов, а 7 марта возможно возвращение оттепели –3…+2 градуса », — добавил Ренад Ягудин.

Накануне НГС сравнил прогнозы на март на семи сайтах о погоде — они обещают первые дожди и новые морозы.

Актуальную температуру воздуха и погодные явления с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.

