То припечёт, то подморозит: в Новосибирск идёт похолодание со снегопадами

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В городе похолодает до –13, а потом снова наступит оттепель
Новосибирские синоптики рассказали, какая погода ждёт новосибирцев в начале рабочей недели: в городе похолодает и пойдёт снег.
«У нас в течение выходных удерживался юго-западный перенос воздушных масс из районов Казахстана, в связи с этой ситуацией отмечались довольно интенсивные оттепели. <…> На многих метеостанциях отмечены новые рекорды абсолютного максимума температуры. Например, в Новосибирске метеостанция "Огурцово" отметила +5,3 градуса. Предыдущий рекорд перекрыт почти на 2 градуса», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
По его словам, в ближайшие два дня к Новосибирску с запада подойдет холодный атмосферный фронт.
«Будет постепенное понижение температуры 5 и 6 марта. Температура ночью у нас будет –1…–6 градусов, а по северо-западу до –18 градусов. Днём ещё могут быть оттепели –3…+2 градуса. В городе мы ждём –2 градуса, но в течение дня 5 марта похолодает до –5 градусов. 6 и 7 марта будет прохладно на фоне отдельных осадков в виде снега и мокрого снега. Температуры 6 марта –1…–6 градусов, а 7 марта возможно возвращение оттепели –3…+2 градуса », — добавил Ренад Ягудин.
Накануне НГС сравнил прогнозы на март на семи сайтах о погоде — они обещают первые дожди и новые морозы.
Актуальную температуру воздуха и погодные явления с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова
Раньше работал на гармошке, а теперь перевели на новый троллейбус, где есть информационное табло, на котором погоду показывают. Очень удобно и современно. И погода всегда точная.
Почему синоптики ничего не пишут про сосули? Будут они или нет? Ведь очень важно для любого урбаниста.