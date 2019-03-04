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Культура

Уволенный из правительства защитник памятников устроился на работу в музей

Александр Кошелев стал заместителем директора Музея Новосибирска

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С января 2008-го по январь 2019 года Кошелев возглавлял управление по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области

Фото: Александр Ощепков / НГС

Бывший начальник областного управления по охране объектов культурного наследия Александр Кошелев стал заместителем директора Музея Новосибирска. 

О назначении Кошелева корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе музея, уточнив, что приказ о приёме на работу нового замдиректора подписан 1 марта.

«Большая удача, что у нас получилось укрепить коллектив нашего музея таким сильным специалистом. В ближайшие годы мы хотим сделать Музей Новосибирска одним из лучших муниципальных музеев России, и Александр Владимирович поможет нам добиться этого», — цитируют в музее его директора Елену Щукину.

В музее Кошелев будет заниматься общими вопросами и задачами развития музея, музеефикацией зоны археологических раскопок в районе села Кривощёково и вопросами выявления, сохранения и популяризации объектов культурного наследия. Одна из задач нового замдиректора — создание музея конструктивизма.

Об увольнении Александра Кошелева из управления по государственной охране объектов культурного наследия стало известно в конце января — он уволился по собственному желанию, а управление, где он работал, стало инспекцией. 

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Александр Сильченко
Фото предоставлено пресс-службой Музея Новосибирска

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КОММЕНТАРИИ (9)

crry
4 март 2019 в 13:13

"По собственному желанию" на нормальном языке означает "выгнали".

Фото пользователя
Думкан
4 март 2019 в 13:09

Его просто попросил по собственному желанию уволиться, как это часто на практике водится.
Кстати, чем усилили кадры? Он, что академик ли доктор исторических наук?

С той стороны
4 март 2019 в 13:11

На лицо , серьёзный чел , красава.. , Работать надо, это у нас в деревне работы нет ни какой.. вот сижу цветами торгую.. ..подрабатываю так сказать, в город приехал мимозки, сейчас у нас пошли..