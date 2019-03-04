Уволенный из правительства защитник памятников устроился на работу в музей

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С января 2008-го по январь 2019 года Кошелев возглавлял управление по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области
Бывший начальник областного управления по охране объектов культурного наследия Александр Кошелев стал заместителем директора Музея Новосибирска.
О назначении Кошелева корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе музея, уточнив, что приказ о приёме на работу нового замдиректора подписан 1 марта.
«Большая удача, что у нас получилось укрепить коллектив нашего музея таким сильным специалистом. В ближайшие годы мы хотим сделать Музей Новосибирска одним из лучших муниципальных музеев России, и Александр Владимирович поможет нам добиться этого», — цитируют в музее его директора Елену Щукину.
В музее Кошелев будет заниматься общими вопросами и задачами развития музея, музеефикацией зоны археологических раскопок в районе села Кривощёково и вопросами выявления, сохранения и популяризации объектов культурного наследия. Одна из задач нового замдиректора — создание музея конструктивизма.
Об увольнении Александра Кошелева из управления по государственной охране объектов культурного наследия стало известно в конце января — он уволился по собственному желанию, а управление, где он работал, стало инспекцией.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено пресс-службой Музея Новосибирска
Его просто попросил по собственному желанию уволиться, как это часто на практике водится.
Кстати, чем усилили кадры? Он, что академик ли доктор исторических наук?