Уволенный из правительства защитник памятников устроился на работу в музей

«Большая удача, что у нас получилось укрепить коллектив нашего музея таким сильным специалистом. В ближайшие годы мы хотим сделать Музей Новосибирска одним из лучших муниципальных музеев России, и Александр Владимирович поможет нам добиться этого», — цитируют в музее его директора Елену Щукину.

О назначении Кошелева корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе музея, уточнив, что приказ о приёме на работу нового замдиректора подписан 1 марта.

В музее Кошелев будет заниматься общими вопросами и задачами развития музея, музеефикацией зоны археологических раскопок в районе села Кривощёково и вопросами выявления, сохранения и популяризации объектов культурного наследия. Одна из задач нового замдиректора — создание музея конструктивизма.

Об увольнении Александра Кошелева из управления по государственной охране объектов культурного наследия стало известно в конце января — он уволился по собственному желанию, а управление, где он работал, стало инспекцией.