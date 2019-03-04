Блинов поесть и чучело сжечь: все события Масленицы в Новосибирске

Новое от редакции
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!
Масленицу отметят во всех 10 районах Новосибирска
Власти Новосибирска обнародовали полную программу празднования Масленицы — НГС узнал, где можно будет поесть блинов и сжечь чучело.
Масленая неделя началась сегодня, 4 марта. По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, праздничные гуляния растянутся до воскресенья, а главный праздник пройдёт во всех районах города.
В центре основные мероприятия начнутся в 12:00 и 13:00: праздничная программа в Центральном парке и Первомайском сквере. Кроме того, семейный праздник обещают в Заельцовском парке в 13:00, а с 12:00 — в Новосибирском зоопарке, здесь можно будет покататься на лошадях и пони, а ещё обещают игры и викторины.
В Калининском районе праздничные программы 9 марта пройдут в 12:00 у ДДК «Гайдар», у ДК Горького, в 14:00 — в Материнском сквере. 10 марта — в 12:00 в сквере на Рассветной, 5 и у ДКРА, а в 15:00 — у школы
Много мероприятий запланировали в Ленинском районе: 9 марта в 14:00 они пройдут у ДК «Затон», а 10 марта — в 12:00 у молодёжного центра «Импульс» на Связистов, 139/1, в 13:00 — у ДК «Затон» и у центра «Современник» на Троллейной, 22/1. В 13:30 Масленицу отпразднуют у ДК «Сибтекстильмаш», а в 15:00 откроется «Лавка чудес» в «Современнике».
В Кировском районе 9 марта отпраздновать приход весны можно будет с 12:00 у дома на Тульской, 150, на аллее «Молодёжная» на Вертковской, в 13:00 — на Бронной, в 14:00 — у детской площадки на Комсомольской, 31, в 15:00 — на Петухова, 128/1. 10 марта в 12:00 праздник пройдёт в парке «Бугринская роща», на Петухова, 14/5, в 13:00 — на аллее Горбаня, в 14:00 — на Бородина, 14, а в 15:00 — на Герцена, 30.
Широкая Масленица в Октябрьском районе начнётся 9 марта с 12:00 на Крамского, 4А, с 13:00 — на Высоцкого, 34/1, с 14:00 — на 2-й Высокогорной, 24. 10 марта с 12:00 — на Бориса Богаткова, 194/2 и 194/3, на Высоцкого, 34–36, с 13:00 — на Гурьевской, 37, Корчагина, 8 и в горнолыжном клубе «Иня».
Дзержинский район отметит праздник 7 марта в 14:00 в жилмассиве Волочаевский. 10 марта — в парке «Берёзовая роща» в 12:30 и 13:00.
В Первомайском районе праздничные гуляния наметили на 10 марта. С 11:00 — у больницы Чернышевского, с 12:00 — на дворовой площадке по улице Твардовского, с 14:00 — в парке «Первомайский», а также на Берёзовой, 3 и Матросова, 17.
В Советском районе 9 марта они пройдут в 14:00 у детского центра «Факел», 10 марта — в 12:00 у ДК «Академия», ДК «Приморский» и в парке «У моря Обского».
Праздник Масленицы связан с проводами холодов — НГС собрал лучшие снежные и морозные снимки прошедшей зимы.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
В нашем Instagram уже 57 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов!
Кирилл Шматков
Фото из архива НГС
Инфографика Полины Авдошиной