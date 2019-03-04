Блинов поесть и чучело сжечь: все события Масленицы в Новосибирске

Масленая неделя началась сегодня, 4 марта. По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, праздничные гуляния растянутся до воскресенья, а главный праздник пройдёт во всех районах города.

В центре основные мероприятия начнутся в 12:00 и 13:00: праздничная программа в Центральном парке и Первомайском сквере. Кроме того, семейный праздник обещают в Заельцовском парке в 13:00, а с 12:00 — в Новосибирском зоопарке, здесь можно будет покататься на лошадях и пони, а ещё обещают игры и викторины.

В Калининском районе праздничные программы 9 марта пройдут в 12:00 у ДДК «Гайдар», у ДК Горького, в 14:00 — в Материнском сквере. 10 марта — в 12:00 в сквере на Рассветной, 5 и у ДКРА, а в 15:00 — у школы № 207 .

Много мероприятий запланировали в Ленинском районе: 9 марта в 14:00 они пройдут у ДК «Затон», а 10 марта — в 12:00 у молодёжного центра «Импульс» на Связистов, 139/1, в 13:00 — у ДК «Затон» и у центра «Современник» на Троллейной, 22/1. В 13:30 Масленицу отпразднуют у ДК «Сибтекстильмаш», а в 15:00 откроется «Лавка чудес» в «Современнике».

В Кировском районе 9 марта отпраздновать приход весны можно будет с 12:00 у дома на Тульской, 150, на аллее «Молодёжная» на Вертковской, в 13:00 — на Бронной, в 14:00 — у детской площадки на Комсомольской, 31, в 15:00 — на Петухова, 128/1. 10 марта в 12:00 праздник пройдёт в парке «Бугринская роща», на Петухова, 14/5, в 13:00 — на аллее Горбаня, в 14:00 — на Бородина, 14, а в 15:00 — на Герцена, 30.

Широкая Масленица в Октябрьском районе начнётся 9 марта с 12:00 на Крамского, 4А, с 13:00 — на Высоцкого, 34/1, с 14:00 — на 2-й Высокогорной, 24. 10 марта с 12:00 — на Бориса Богаткова, 194/2 и 194/3, на Высоцкого, 34–36, с 13:00 — на Гурьевской, 37, Корчагина, 8 и в горнолыжном клубе «Иня».