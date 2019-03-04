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eur 74.80
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Блинов поесть и чучело сжечь: все события Масленицы в Новосибирске

Праздник пройдёт во всех районах города — НГС узнал расписание народных гуляний

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Масленицу отметят во всех 10 районах Новосибирска

Фото: архив НГС

Власти Новосибирска обнародовали полную программу празднования Масленицы — НГС узнал, где можно будет поесть блинов и сжечь чучело. 

Масленая неделя началась сегодня, 4 марта. По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, праздничные гуляния растянутся до воскресенья, а главный праздник пройдёт во всех районах города. 

Фото: инфографика Полины Авдошиной

Фото: инфографика Полины Авдошиной

В центре основные мероприятия начнутся в 12:00 и 13:00: праздничная программа в Центральном парке и Первомайском сквере. Кроме того, семейный праздник обещают в Заельцовском парке в 13:00, а с 12:00 — в Новосибирском зоопарке, здесь можно будет покататься на лошадях и пони, а ещё обещают игры и викторины. 

В Калининском районе праздничные программы 9 марта пройдут в 12:00 у ДДК «Гайдар», у ДК Горького, в 14:00 — в Материнском сквере. 10 марта — в 12:00 в сквере на Рассветной, 5 и у ДКРА, а в 15:00 — у школы № 207.

Много мероприятий запланировали в Ленинском районе: 9 марта в 14:00 они пройдут у ДК «Затон», а 10 марта — в 12:00 у молодёжного центра «Импульс» на Связистов, 139/1, в 13:00 — у ДК «Затон» и у центра «Современник» на Троллейной, 22/1. В 13:30 Масленицу отпразднуют у ДК «Сибтекстильмаш», а в 15:00 откроется «Лавка чудес» в «Современнике». 

В Кировском районе 9 марта отпраздновать приход весны можно будет с 12:00 у дома на Тульской, 150, на аллее «Молодёжная» на Вертковской, в 13:00 — на Бронной, в 14:00 — у детской площадки на Комсомольской, 31, в 15:00 — на Петухова, 128/1. 10 марта в 12:00 праздник пройдёт в парке «Бугринская роща», на Петухова, 14/5, в 13:00 — на аллее Горбаня, в 14:00 — на Бородина, 14, а в 15:00 — на Герцена, 30.

Широкая Масленица в Октябрьском районе начнётся 9 марта с 12:00 на Крамского, 4А, с 13:00 — на Высоцкого, 34/1, с 14:00 — на 2-й Высокогорной, 24. 10 марта с 12:00 — на Бориса Богаткова, 194/2 и 194/3, на Высоцкого, 34–36, с 13:00 — на Гурьевской, 37, Корчагина, 8 и в горнолыжном клубе «Иня». 

Дзержинский район отметит праздник 7 марта в 14:00 в жилмассиве Волочаевский. 10 марта — в парке «Берёзовая роща» в 12:30 и 13:00.

В Первомайском районе праздничные гуляния наметили на 10 марта. С 11:00 — у больницы Чернышевского, с 12:00 — на дворовой площадке по улице Твардовского, с 14:00 — в парке «Первомайский», а также на Берёзовой, 3 и Матросова, 17.

В Советском районе 9 марта они пройдут в 14:00 у детского центра «Факел», 10 марта — в 12:00 у ДК «Академия», ДК «Приморский» и в парке «У моря Обского».

Праздник Масленицы связан с проводами холодов — НГС собрал лучшие снежные и морозные снимки прошедшей зимы

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Кирилл Шматков
Фото из архива НГС
Инфографика Полины Авдошиной

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Кирилл Шматков

ТЕГИ

масленица 2019праздничная программа

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КОММЕНТАРИИ (9)

_alex_
4 март 2019 в 17:09

УРА! старая версия сайта.

Витя Блинов
4 март 2019 в 17:07

С Масленницей россияне! Скрепный наш праздник! Ура!

DrAlex-с-приплясом
4 март 2019 в 17:01

Куплю в ленте замороженных блинов 365 дней и отпрадную масленицу.

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