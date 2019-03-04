Новосибирцы бросились фотографироваться со штангами на фоне оперного театра и Бугринского моста

Участниками акции стали 20 новосибирцев, большинство из них — спортсмены из секции тяжелой атлетики НГТУ. Как пояснил корреспонденту НГС тренер секции Дмитрий Чужченко, этим флешмобом атлеты хотели привлечь внимание к своему виду спорта.

Новосибирцы поддержали флешмоб #рывкачи2 от известного российского тяжелоатлета Дмитрия Клокова — они сделали фото со штангой на фоне достопримечательностей Новосибирска.

«В фотоконкурсе, который проводит Дмитрий Клоков, было необходимо сделать фото с рывком штанги на фоне достопримечательностей города и выложить в instagram, приз — два фирменных диска по 10 кг, но получить приз — это не наша главная цель. У нас есть команда Новосибирской области по тяжелой атлетике, и всем составом мы решили поддержать флешмоб. Мы вышли на улицу со штангой и сфотографировались на фоне Бугринского моста, оперного театра и граффити "Я из Сибири". Тем самым мы хотим популяризировать тяжелую атлетику — показать, что этот спорта является основным в Новосибирске из силовых видов спорта. Мы также приурочили данный проект к чемпионату России по тяжёлой атлетике, который пройдет в Новосибирске на базе НГТУ этим летом. Последний раз чемпионат проходил в нашем городе в 1981 году», — рассказал Дмитрий Чужченко

По словам Дмитрия Чужченко, спортсмены привезли для фотосъемки две настоящие штанги весом по 40 килограмм, а также одну самодельную.

«Третья штанга была легкая, сделанная самостоятельно, специально для показательных выступлений, а также чтобы любой желающий мог с ней сфотографироваться, хоть ребёнок. Нас активно поддержали прохожие, к нам подходили и взрослые, и дети, они тоже фотографировались со штангой. Некоторые из прохожих занимались тяжёлой атлетикой в прошлом, поэтому проявляли к нам активный интерес, задавали вопросы», — рассказал Чужченко.

Сибиряки любят устраивать флешмобы в центре города, в декабре прошлого года десятки сибиряков в трусах облились водой на площади Ленина — так они хотели показать, что ведут здоровый образ жизни.