Новосибирцы бросились фотографироваться со штангами на фоне оперного театра и Бугринского моста

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Участниками флешмоба стали не только студенты и выпускники НГТУ, но и просто случайные прохожие
Новосибирцы поддержали флешмоб #рывкачи2 от известного российского тяжелоатлета Дмитрия Клокова — они сделали фото со штангой на фоне достопримечательностей Новосибирска.
Участниками акции стали 20 новосибирцев, большинство из них — спортсмены из секции тяжелой атлетики НГТУ. Как пояснил корреспонденту НГС тренер секции Дмитрий Чужченко, этим флешмобом атлеты хотели привлечь внимание к своему виду спорта.
«В фотоконкурсе, который проводит Дмитрий Клоков, было необходимо сделать фото с рывком штанги на фоне достопримечательностей города и выложить в instagram, приз — два фирменных диска по 10 кг, но получить приз — это не наша главная цель. У нас есть команда Новосибирской области по тяжелой атлетике, и всем составом мы решили поддержать флешмоб. Мы вышли на улицу со штангой и сфотографировались на фоне Бугринского моста, оперного театра и граффити "Я из Сибири". Тем самым мы хотим популяризировать тяжелую атлетику — показать, что этот спорта является основным в Новосибирске из силовых видов спорта. Мы также приурочили данный проект к чемпионату России по тяжёлой атлетике, который пройдет в Новосибирске на базе НГТУ этим летом. Последний раз чемпионат проходил в нашем городе в 1981 году», — рассказал Дмитрий Чужченко
По словам Дмитрия Чужченко, спортсмены привезли для фотосъемки две настоящие штанги весом по 40 килограмм, а также одну самодельную.
«Третья штанга была легкая, сделанная самостоятельно, специально для показательных выступлений, а также чтобы любой желающий мог с ней сфотографироваться, хоть ребёнок. Нас активно поддержали прохожие, к нам подходили и взрослые, и дети, они тоже фотографировались со штангой. Некоторые из прохожих занимались тяжёлой атлетикой в прошлом, поэтому проявляли к нам активный интерес, задавали вопросы», — рассказал Чужченко.
Сибиряки любят устраивать флешмобы в центре города, в декабре прошлого года десятки сибиряков в трусах облились водой на площади Ленина — так они хотели показать, что ведут здоровый образ жизни.
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Анастасия Нефёдова
Фото Дмитрия Чужченко
Похоже, никогда мне не стать новосибирцем. То прочитаю, что "Новосибирцы заметили дроздов" (не видел ни одного ещё в этом году), то "Новосибирцы скупили Хаммеры" (не скупил ни одного), то "Новосибирцы бросились фотографироваться..." (да никогда я никуда толпой не бросался и бросаться не собираюсь). Нет... Не стать мне, видимо, новосибирцем...))