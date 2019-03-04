На улицах Новосибирска начали торговать праздничными цветами

Первые мимозы в этом году можно купить уже в самом начале праздничной недели





На улицах Новосибирска начали продавать мимозу — за веточку просят от 50 до 250 рублей.







Корреспондент НГС заметила первых продавцов весенних цветов на улице Ленина. «Мимоза из Абхазии. Веточка стоит 50 рублей, 100, 150, 200 и 250», — рассказала торговец цветами.





В феврале в Новосибирске по традиции начали продавать ветки багульника, которые можно поставить в воду — через 10 дней они расцветут.





Предпраздничная неделя будет короткой — всего 4 дня. Точного прогноза погоды на 8 марта пока нет. На днях НГС сравнил прогнозы на март на семи сайтах о погоде — они обещают первые дожди и новые морозы.