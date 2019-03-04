На улицах Новосибирска начали торговать праздничными цветами

Первые ветки мимозы привезли из Абхазии

Первые мимозы в этом году можно купить уже в самом начале праздничной недели
Первые мимозы в этом году можно купить уже в самом начале праздничной недели


На улицах Новосибирска начали продавать мимозу — за веточку просят от 50 до 250 рублей.


Корреспондент НГС заметила первых продавцов весенних цветов на улице Ленина. «Мимоза из Абхазии. Веточка стоит 50 рублей, 100, 150, 200 и 250», — рассказала торговец цветами.


В феврале в Новосибирске по традиции начали продавать ветки багульника, которые можно поставить в воду — через 10 дней они расцветут. 


Предпраздничная неделя будет короткой — всего 4 дня. Точного прогноза погоды на 8 марта пока нет. На днях НГС сравнил прогнозы на март на семи сайтах о погоде — они обещают первые дожди и новые морозы.

Прочтений: 2370

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (25)25
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено