На улицах Новосибирска начали торговать праздничными цветами
Первые ветки мимозы привезли из Абхазии
На улицах Новосибирска начали продавать мимозу — за веточку просят от 50 до 250 рублей.
Корреспондент НГС заметила первых продавцов весенних цветов на улице Ленина. «Мимоза из Абхазии. Веточка стоит 50 рублей, 100, 150, 200 и 250», — рассказала торговец цветами.
В феврале в Новосибирске по традиции начали продавать ветки багульника, которые можно поставить в воду — через 10 дней они расцветут.
Предпраздничная неделя будет короткой — всего 4 дня. Точного прогноза погоды на 8 марта пока нет. На днях НГС сравнил прогнозы на март на семи сайтах о погоде — они обещают первые дожди и новые морозы.
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Анна Богданова
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