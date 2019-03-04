Локоть назначил советником бывшего заместителя Городецкого

По словам пресс-секретаря мэра, советник будет заниматься «самыми разными вопросами»

Воронов занимал должность вице-мэра 6 лет и ушёл в отставку по собственному желанию
Воронов занимал должность вице-мэра 6 лет и ушёл в отставку по собственному желанию


Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выбрал себе в советники бывшего первого вице-мэра города Виктора Воронова — ранее он работал заместителем главы города 6 лет и ушёл в отставку после оптимизации структуры мэрии.


О назначении Воронова корреспонденту НГС сообщил пресс-секретарь мэра Артём Роговский. «Да, действительно, 1 марта Виктор Воронов на расширенном аппаратном совещании был представлен коллективу мэрии Новосибирска мэром города как советник», — сказал Роговский.


По словам Роговского, Виктор Воронов является компетентным специалистом по многим вопросам. 


«Должность звучит просто: советник мэра. Если почитаете его биографию, то поймёте, что там большой опыт за плечами, так что мнение его будет актуально по многим вопросам», — отметил Артём Роговский.


Как рассказал корреспонденту НГС сам Виктор Воронов, Анатолий Локоть недавно обратился к нему с предложением стать советником. 


«Да, есть такое. Потому что человек попросил помочь, почему не помочь? Если человеку нужны советы, мысли и прочее, прочее. Это же приятно даже, что кому-то нужны советы. Если вы хотите это узнать (в какой сфере мэру понадобились советы. — Прим. ред.), лучше спросить у Анатолия Евгеньевича. Советы могут касаться разных сфер, городское хозяйство большое», — сообщил Воронов.


Воронов был назначен бывшим мэром Новосибирска Владимиром Городецким вице-мэром в 2004 году. В 2009 году Воронова назначили на должность первого заместителя мэра. Он проработал год в финансово-экономическом блоке, курируя работу нескольких департаментов и комитета мэрии.


В июле 2010 года Воронов ушёл в отставку, а его аппарат был ликвидирован из-за оптимизации. Подразделения, которые находились под его управлением, перешли к Андрею Ксензову (первому вице-мэру города, впоследствии — начальнику Новосибирского метрополитена. — Прим. ред.).


Вскоре после отставки из мэрии Новосибирска стало известно, что Воронов назначен первым заместителем генерального директора группы компаний «Сибирский аграрный холдинг», где ему поручили стратегическое продвижение и перспективное планирование группы компаний. Председатель совета директоров САХО Павел Скурихин тогда говорил, что в компании будет востребован опыт Воронова как управленца, занимавшегося развитием экономики третьего по величине города России. В 2013 году был инициирован процесс банкротства САХО. А Павла Скурихина позднее объявили в международный розыск — его обвиняют в мошенничестве на миллиард.

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