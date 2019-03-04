Бывший военный наладил производство деликатесов из «тухлых» яиц — первую партию скупили китайцы

Для неподготовленного человека «столетние яйца» не только пугающе выглядят, но и специфически пахнут





Новосибирский фермер Александр Таранов наладил производство необычного деликатеса, придуманного в Китае, — так называемых «столетних яиц». Для этого ему пришлось изменить классическую китайскую технологию.







Ферма Александра Таранова находится в селе Плотниково примерно в 20 километрах к востоку от Новосибирска. Таранов — бывший военный, а выращиванием птицы занялся после выхода на пенсию.







По его словам, он большой поклонник китайской кухни, поэтому решил освоить технологию производства так называемых «столетних яиц». По классической технологии, этот деликатес готовят, обмазывая сырые утиные или куриные яйца смесью извести, глины, золы и чая, после чего помещают в специальные контейнеры и закапывают в землю.





Таким образом яйцо выдерживают от 20 дней до 3–4 месяцев. В результате белок и желток ферментируются и становятся плотными — само яйцо приобретает тёмный, практически чёрный цвет. «Столетние яйца» используются как самостоятельная закуска и входят в состав ряда национальных блюд.







Для первой партии фермер взял яйца собственных уток, но теперь ищет поставщика яиц на стороне





Как рассказал Александр Таранов, закапывать яйца в землю в сибирских условиях оказалось невозможно из-за слишком холодного климата, поэтому он решил вопрос изоляции от притока воздуха другим способом.







«Процесс закапывания в землю мы заменили тем, что окунали яйца в пчелиный воск и закрывали стретч-плёнкой, после чего клали в прохладное место», — говорит Таранов.







Для приготовления деликатеса Александр Таранов использует утиные яйца, хотя говорит, что может делать продукт и из более крупных, гусиных. «Столетние яйца» фермер думал продавать по 50 рублей за штуку — первую партию полностью выкупили китайцы.







Китайцы приехали посмотреть на диковинный для Сибири товар — и всё скупили





«Приехала целая делегация. Немного удивлялись, когда увидели яйца в воске. Но попробовали и всё сразу решили забрать», — рассказал фермер.







Теперь производитель деликатеса думает о том, где найти хорошего поставщика дополнительного сырья — утиных яиц.







Производство «столетних яиц» Александра Таранова — первая известная попытка наладить производство этого деликатеса в Новосибирске. Этот продукт активно производится в самом Китае, где цены на него колеблются от 32 до 65 рублей за штуку (в пересчете на российский рубль). В Россию продукт практически не импортируется из-за отсутствия традиции его есть, специфического вида и аромата.





Пока в Новосибирске можно встретить только французские и итальянские сыры местного производства. Их, например, делают на сыроварне местных супермаркетов сети «Бахетле». Кроме того, есть целый ряд частных производств с небольшими объемами, которые продают сыры через интернет или поставляют их в рестораны.