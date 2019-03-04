Новосибирцы выиграли 9 медалей чемпионата России по борьбе в кимоно и обтягивающих майках

Спортсмены одержали победу сразу в двух дисциплинах грепплинга, но уступили команде из Дагестана

Сборная Новосибирской области в командном зачёте уступила только представителям Дагестана





В Евпатории завершился чемпионат России по грепплингу — команда Новосибирской области завоевала 9 медалей в двух дисциплинах борьбы.





«По итогу Новосибирская область заняла 2-е командное место, уступив только Республике Дагестан. Мы завоевали 5 золотых медалей, одну серебряную медаль и 3 бронзовые медали. У нас две дисциплины борьбы: первая — это грепплинг (борьба в шортах и обтягивающей майке), и вторая — это грепплинг ги (борьба в кимоно)», — сообщил корреспонденту НГС руководитель областной сборной команды по грепплингу Денис Бондаренко.





Золотые медали турнира взяли Римма Ануфриева (весовая категория до 71 килограмма, грепплинг), Абдурахман Биларов (весовая категория до 100 килограмм, грепплинг), Гаирбег Ибрагимов (весовая категория до 66 килограмм, грепплинг ги), Полина Крупская (весовая категория до 53 килограмм, грепплинг ги), Ирина Громова (весовая категория до 64 килограмм, грепплинг ги). Полина Крупская и Ирина Громова также взяли медали во второй дисциплине — в грепплинге Ирина стала второй, а Полина третьей.





В дисциплине грепплинг ги две сибирячки также завоевали бронзовые медали — это Анна Чернова в весовой категория 71+ и Анастасия Леонович в весе до 53 килограмм.





Справка: Грепплинг (англ. grappling) — вид спортивного единоборства, совмещающий в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов.







Вчера тренерский штаб сборной России огласил имена спортсменов, которые поедут на чемпионат мира по биатлону, — в команду вошла новосибирская спортсменка Евгения Павлова.

