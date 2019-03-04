Ищи свой дом на карте: больше 300 дворов Новосибирска дождались большого ремонта
НГС составил полную карту дворов, в которых появятся асфальт и новые парковки
Мэрия Новосибирска рассказала, сколько дворов будет отремонтировано в течение 2019 года — в программу ремонта вошли более 300 дворов и проездов во всех районах города.
Адреса домов утверждены по двум муниципальным программам и наказам избирателей депутатам Заксобрания НСО, уточнили корреспонденту НГС в мэрии.
На часть дворов мэрия уже объявила аукционы. Например, контракт с начальной стоимостью более 18 миллионов рублей включает в себя почти 20 дворов и проездов в Кировском районе города. В эту сумму входят расширение парковок и ремонт пешеходных дорожек. Проезды зальют асфальтобетоном, здесь установят бортовые камни, а при устройстве парковок и пешеходных дорожек также выкорчуют пни. Срок работ по этому контракту — с 1 мая по 30 июня.
НГС публикует подробную карту с адресами всех ремонтных работ во дворах Новосибирска.
На карте синим цветом показаны дворы, которые отремонтируют по программе «Формирование современной городской среды» на 2018–2022 годы.
Красным цветом — дворы и проезды, которые отремонтируют по программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016–2020 годы.
Зелёным цветом обозначены дворы и проезды, которые отремонтируют по депутатским наказам.
В конце прошлого месяца НГС публиковал карту дорог, на которые мэрия объявила аукционы по программе «Безопасные и качественные дороги», — работы будут вестись до осени 2019 года.
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Елена Громкова
Фото из архива НГС