«Знал, что нужно делать»: пожарный спас в трамвае кондуктора c приступом

Пожарный Максим Котляров рассказал, как ему удалось помочь кондуктору трамвая во время эпилептического приступа: когда другие пассажиры растерялись, Котляров скоординировал их действия и оказал первую помощь до прибытия врачей. Вечером 1 марта в Ленинском районе Новосибирска в трамвае № 15 у кондуктора случился эпилептический приступ. Ей на помощь пришли два пассажира, одним из них оказался помощник начальника караула пожарно-спасательной части № 19 Максим Котляров. Корреспонденту НГС Максим Котляров признался, что поначалу сам не понял, что произошло в вагоне.

«Вечером ехал к сестре, с племянницей не с кем было остаться. Пробки были, решил поехать на трамвае. На "Металлурге" остановились, я сзади сидел трамвая. Ну остановились и остановились, не придал этому значения. Потом, смотрю, народ толпится впереди. Услышал, что просят вызывать скорую. Я вышел, думал, может, наехали на человека, но никого не заметил. Вернулся через переднюю дверь и увидел её, лежащую на спине <...> между сидушек. Упала, её трясло, шла пена изо рта. По всем признакам эпилептический шок. Со словами "давайте помогать ей" попросил парнишку мне помочь. Начал спокойно, так как знал, что нужно делать. Уложили её на бок, повернул ей голову, попросил, чтобы он держал ей голову в нужном положении», — вспоминает пожарный. Котляров говорит, что сразу попросил людей вызвать скорую помощь, но многие даже не знали, по какому номеру надо звонить. «Кто-то пытался набрать 030, кто-то 113, кто-то звонил в 112 — единый номер экстренных служб. Пришлось сказать: "Звоните 103". [Кондуктор] уже потемнела, видно, что тяжело дышать просто человеку.

<...> В данном случае было актуально держать язык ложкой, так как в момент, когда она упала, он ей перегородил дыхательные пути», — объяснил свои действия сотрудник МЧС. Котляров сказал, что ему удалось быстро вернуть кондуктору дыхание. «В тот момент, когда у неё ещё шёл [приступ], попросил сбегать в магазины ближайшие, купить или попросить стакан сладкого чая. Было приятно осознавать, как люди относятся к данной ситуации — девушка сбегала в аптеку, купила нашатыря, ватку, водички, другая пошла в магазин, попросила не просто какой-то чай в бумажном стаканчике, а в нормальном стакане с ручкой. Приятно, что неравнодушные люди [были рядом], не как в большинстве случаев происходит — достают телефоны и начинают снимать вместо того, чтобы вызвать скорую», — отметил действия пассажиров пожарный. Затем, по его словам, кондуктор пришла в себя. Первое время она не понимала, что происходит, и была напугана. «Я объяснил ей, что случилось, так как нас обучали этому, оказанию доврачебной помощи. Поэтому знаю, что человек ничего не помнит, и чтобы она не испытывала страха или шока, нужно спокойно объяснить, что произошло», —