4 марта понедельник
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 4/10
usd 65.81
eur 74.80
  • 18 февраля 2019

    Новое от редакции

    Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.

    3 декабря 2018

    Мы обновили НГС

    Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +2°С
Пробки 4/10
usd 65.81
eur 74.80
Мой дом

По рублю за каждый метр: новосибирскую УК поймали на завышении тарифов для жильцов

За лишние 88 копеек с каждого метра квартиры УК придётся заплатить 125 тысяч

Поделиться

7 017
24 Обсудить

Все новости

Все новости

Управляющая компания брала с жильцов дома № 55 на улице Ленина на 88 копеек больше, чем было установлено на собрании собственников

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Суд постановил взыскать с управляющей компании ООО УК «ЖЭУ-4» штраф за неправильный расчёт платы за ремонт и содержание общедомового имущества в 5-этажном доме в Железнодорожном районе Новосибирска.

По информации Государственной жилищной инспекции Новосибирской области, сумма штрафа за нарушение в доме № 55 на улице Ленина составила 125 тысяч рублей.

«В ходе проверки инспектором ГЖИ НСО выявлены нарушения в части организации и осуществления расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества <…> а именно: в период с июля по октябрь 2018 года производились начисления за "содержание жилья" в размере 15,58 рубля/кв. м <…> при наличии решения общего собрания об утверждении тарифа на содержание 14,7 рубля/кв. м», — сообщили в госжилинспекции.

В ведомстве добавили, что сумма перерасчёта неизвестна, а размер платы за содержание жилого помещения должен определяться на общем собрании собственников.

В администрации ООО УК «ЖЭУ-4» в телефонном разговоре с корреспондентом НГС от комментариев отказались, сославшись на то, что решение суда ещё не вступило в силу.

В апреле прошлого года от ООО УК «НСК-Дом» потребовали 125 тысяч за грязный дом на Добролюбова — коммунальщики отрицали штраф. 

Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.

Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова

По теме

ТЕКСТ

Александр Сильченко

ТЕГИ

ГЖИкоммунальные платежи

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (24)

Свистун(Петух)-с-приплясом
4 март 2019 в 12:17

88 копеек -это ерунда, мне друг живущий в европах рассказывал что у них услуги жкх дороже и что у нач очень дешево

Свистун(Петух)-с-приплясом
4 март 2019 в 12:19

Постоянно услуги жкх дорожают, но почему УК не повышает зарплаты за счет этих средств? сам работаю в ук (мою полы в подъезде) зарплаты не повышали с 2013 г хотя цены выросли в 3 раза за это время

1лена
4 март 2019 в 12:16

считаю , что ук необходимо проверять почаще. куда, на что, административный аппарат и тд. а то наберут юристов, бухгалтеров, заместителей и тд и тяяяянут с жителей.

Последние новости