По рублю за каждый метр: новосибирскую УК поймали на завышении тарифов для жильцов

Суд постановил взыскать с управляющей компании ООО УК «ЖЭУ-4» штраф за неправильный расчёт платы за ремонт и содержание общедомового имущества в 5-этажном доме в Железнодорожном районе Новосибирска.

По информации Государственной жилищной инспекции Новосибирской области, сумма штрафа за нарушение в доме № 55 на улице Ленина составила 125 тысяч рублей.

«В ходе проверки инспектором ГЖИ НСО выявлены нарушения в части организации и осуществления расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества <…> а именно: в период с июля по октябрь 2018 года производились начисления за "содержание жилья" в размере 15,58 рубля/кв. м <…> при наличии решения общего собрания об утверждении тарифа на содержание 14,7 рубля/кв. м», — сообщили в госжилинспекции.