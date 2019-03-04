По рублю за каждый метр: новосибирскую УК поймали на завышении тарифов для жильцов

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Управляющая компания брала с жильцов дома № 55 на улице Ленина на 88 копеек больше, чем было установлено на собрании собственников
Суд постановил взыскать с управляющей компании ООО УК «ЖЭУ-4» штраф за неправильный расчёт платы за ремонт и содержание общедомового имущества в 5-этажном доме в Железнодорожном районе Новосибирска.
По информации Государственной жилищной инспекции Новосибирской области, сумма штрафа за нарушение в доме
«В ходе проверки инспектором ГЖИ НСО выявлены нарушения в части организации и осуществления расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества <…> а именно: в период с июля по октябрь 2018 года производились начисления за "содержание жилья" в размере 15,58 рубля/кв. м <…> при наличии решения общего собрания об утверждении тарифа на содержание 14,7 рубля/кв. м», — сообщили в госжилинспекции.
В ведомстве добавили, что сумма перерасчёта неизвестна, а размер платы за содержание жилого помещения должен определяться на общем собрании собственников.
В администрации ООО УК «ЖЭУ-4» в телефонном разговоре с корреспондентом НГС от комментариев отказались, сославшись на то, что решение суда ещё не вступило в силу.
В апреле прошлого года от ООО УК «НСК-Дом» потребовали 125 тысяч за грязный дом на Добролюбова — коммунальщики отрицали штраф.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова
88 копеек -это ерунда, мне друг живущий в европах рассказывал что у них услуги жкх дороже и что у нач очень дешево
Постоянно услуги жкх дорожают, но почему УК не повышает зарплаты за счет этих средств? сам работаю в ук (мою полы в подъезде) зарплаты не повышали с 2013 г хотя цены выросли в 3 раза за это время