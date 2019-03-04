Пять человек пострадали из-за упавшего с крыш снега за воскресенье

Губернатор поручил мэрии разобраться в произошедшем

Из-за потепления с крыш начал сходить снег
Из-за потепления с крыш начал сходить снег


В Новосибирске за воскресенье пять человек попали в больницу из-за упавшего с крыш снега.


«В связи со вчерашней оттепелью зарегистрировано 5 случаев падения снега с крыш на прохожих. Все доставлены в медицинские учреждения», — рассказал на оперативном совещании министр здравоохранения Константин Хальзов.


Губернатор НСО Андрей Травников поручил первому заместителю мэра Новосибирска Геннадию Захарову провести расследование этих случаев.


Также Хальзов сообщил о росте гололедных травм за неделю на 20%. По информации Захарова, в Новосибирске за неделю (25 февраля — 3 марта) зафиксировано 670 случаев падения на льду.


А на прошлой неделе минздрав НСО сообщал, что с 21 по 28 февраля жители Новосибирска получили 608 гололёдных травм.

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