За сутки в Новосибирске в ДТП пострадали три ребёнка

За сутки в Новосибирске в ДТП пострадали сразу трое детей — об этом в понедельник, 4 марта, сообщили в Госавтоинспекции.

Первое ДТП произошло накануне, 3 марта, рядом со станцией метро «Гагаринская». В ГИБДД рассказали, что 36-летний водитель на машине Toyota Vitz ехал по Красному проспекту в сторону улицы Кропоткина и столкнулся с попутной Hyundai Solaris.

«[После удара] Hyundai совершает наезд на стоящие в заторе Ford Focus и на Volvo XC90. В результате аварии пострадал несовершеннолетний пассажир Toyota Vitz 2009 года, которого с места аварии доставили в больницу. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб головы», — сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.