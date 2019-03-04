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Происшествия

За сутки в Новосибирске в ДТП пострадали три ребёнка

Всех детей с места аварий увезли в городские больницы

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В аварии на Красном проспекте пострадал 9-летний ребёнок, которого увезли в больницу

Фото: Владислав Савченков

За сутки в Новосибирске в ДТП пострадали сразу трое детей — об этом в понедельник, 4 марта, сообщили в Госавтоинспекции.

Первое ДТП произошло накануне, 3 марта, рядом со станцией метро «Гагаринская». В ГИБДД рассказали, что 36-летний водитель на машине Toyota Vitz ехал по Красному проспекту в сторону улицы Кропоткина и столкнулся с попутной Hyundai Solaris.

«[После удара] Hyundai совершает наезд на стоящие в заторе Ford Focus и на Volvo XC90. В результате аварии пострадал несовершеннолетний пассажир Toyota Vitz 2009 года, которого с места аварии доставили в больницу. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб головы», — сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.

Водитель «Субару» отказался от медэкспертизы

Фото: Владислав Савченков


Другое ДТП с пострадавшим ребёнком случилось в 18:00 в Ленинском районе Новосибирска. Как рассказали в Госавтоинспекции, 39-летний водитель на Subaru Impreza ехал по улице Станиславского в сторону улицы Пархоменко. У дома № 4 на Станиславского он врезался в стоящий грузовик Kenworth с прицепом.

«Пострадал несовершеннолетний пассажир "Субару" 2014 года рождения. Доставлен в детскую клиническую больницу № 1. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей волосистой части головы. Госпитализирована реанимацией», — говорится в сводке ГИБДД.

По словам Владислава Савченкова, водитель «Субару» отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В аварии на Дуси Ковальчук пострадал 14-летний подросток

Фото: Владислав Савченков


Третье ДТП с пострадавшим ребёнком случилось в 20:20 на улице Дуси Ковальчук, 252 в Заельцовском районе города.

«Водитель 1999 года рождения на автомобиле Nissan Pulsar ехал по улице Дуси Ковальчук в сторону площади Калинина и в пути следования столкнулся с автомобилем Renault Megane», — сообщается в сводке Госавтоинспекции.

В результате аварии пострадал 14-летний подросток из «Ниссана», которого с места аварии доставили в больницу с диагнозом «сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы и ушибленной раной нижней губы».


На прошлой неделе новосибирская автоинспекция рассказала об итогах акции «Нетрезвый водитель»: за выходные инспекторы поймали почти 50 пьяных водителей. 

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Александр Сильченко
Фото предоставлены Владиславом Савченковым

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