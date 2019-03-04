За сутки в Новосибирске в ДТП пострадали три ребёнка

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В аварии на Красном проспекте пострадал 9-летний ребёнок, которого увезли в больницу
За сутки в Новосибирске в ДТП пострадали сразу трое детей — об этом в понедельник, 4 марта, сообщили в Госавтоинспекции.
Первое ДТП произошло накануне, 3 марта, рядом со станцией метро «Гагаринская». В ГИБДД рассказали, что 36-летний водитель на машине Toyota Vitz ехал по Красному проспекту в сторону улицы Кропоткина и столкнулся с попутной Hyundai Solaris.
«[После удара] Hyundai совершает наезд на стоящие в заторе Ford Focus и на Volvo XC90. В результате аварии пострадал несовершеннолетний пассажир Toyota Vitz 2009 года, которого с места аварии доставили в больницу. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб головы», — сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.
Другое ДТП с пострадавшим ребёнком случилось в 18:00 в Ленинском районе Новосибирска. Как рассказали в Госавтоинспекции, 39-летний водитель на Subaru Impreza ехал по улице Станиславского в сторону улицы Пархоменко. У дома
«Пострадал несовершеннолетний пассажир "Субару" 2014 года рождения. Доставлен в детскую клиническую больницу
По словам Владислава Савченкова, водитель «Субару» отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
Третье ДТП с пострадавшим ребёнком случилось в 20:20 на улице Дуси Ковальчук, 252 в Заельцовском районе города.
«Водитель 1999 года рождения на автомобиле Nissan Pulsar ехал по улице Дуси Ковальчук в сторону площади Калинина и в пути следования столкнулся с автомобилем Renault Megane», — сообщается в сводке Госавтоинспекции.
В результате аварии пострадал 14-летний подросток из «Ниссана», которого с места аварии доставили в больницу с диагнозом «сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы и ушибленной раной нижней губы».
На прошлой неделе новосибирская автоинспекция рассказала об итогах акции «Нетрезвый водитель»: за выходные инспекторы поймали почти 50 пьяных водителей.
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Александр Сильченко
Фото предоставлены Владиславом Савченковым