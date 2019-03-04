Новосибирским военным устроили психологические тесты на полигонах

«Для поддержания высокого уровня психологической устойчивости военнослужащих <…> специалистами было спланировано проведение индивидуальных и групповых тренингов. В ходе данных мероприятий перед психологами стояла задача по проверке морально-психологического состояния и стрессоустойчивости личного состава, а также обучение военнослужащих приемам и способам оказания психологической помощи», — рассказали в пресс-службе ЦВО.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Новосибирским военным устроили психологические тесты в условиях, максимально приближенных к боевым.

Психологи проанализировали результаты тестов солдат и офицеров и составили список рекомендаций, которые помогут сохранить психическое здоровье солдат.

Справка: 41-я общевойсковая Краснознамённая армия является наследницей 41-й армии ВС СССР. В нынешнем виде существует с 27 июля 1998 года. В 1998–2010 годах армия входила в состав Краснознамённого Сибирского военного округа. С 2010 года — в составе Центрального военного округа ВС России. В 2011 году армия участвовала в учениях «Центр-2011». Штаб 41-й армии находится в Новосибирске.



Недавно под Новосибирском военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа отработали десантирование в тыл условного противника.

