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Работа

Новосибирским военным устроили психологические тесты на полигонах

Психологи проверили стрессоустойчивость солдат и офицеров

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Психологи научили солдат оказывать друг другу психологическую помощь

Фото: structure.mil.ru

Новосибирским военным устроили психологические тесты в условиях, максимально приближенных к боевым.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

«Для поддержания высокого уровня психологической устойчивости военнослужащих <…> специалистами было спланировано проведение индивидуальных и групповых тренингов. В ходе данных мероприятий перед психологами стояла задача по проверке морально-психологического состояния и стрессоустойчивости личного состава, а также обучение военнослужащих приемам и способам оказания психологической помощи», — рассказали в пресс-службе ЦВО.

Психологи проанализировали результаты тестов солдат и офицеров и составили список рекомендаций, которые помогут сохранить психическое здоровье солдат.

Справка: 41-я общевойсковая Краснознамённая армия является наследницей 41-й армии ВС СССР. В нынешнем виде существует с 27 июля 1998 года. В 1998–2010 годах армия входила в состав Краснознамённого Сибирского военного округа. С 2010 года — в составе Центрального военного округа ВС России. В 2011 году армия участвовала в учениях «Центр-2011». Штаб 41-й армии находится в Новосибирске.

Недавно под Новосибирском военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа отработали десантирование в тыл условного противника.

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Александр Сильченко
Фото structure.mil.ru

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ТЕКСТ

Александр Сильченко

ТЕГИ

армияЦВОпсихологи

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КОММЕНТАРИИ (9)

Свистун-с-приплясом.
4 март 2019 в 09:17

У меня есть психолог слушает направляет меня в нужное русло! От того смеюсь и улыбаюсь вам всегда)))

Campesino
4 март 2019 в 08:51

В армии есть военные психологи, надеюсь, что речь о них, а не о абы ком со стороны

Путинизм вечен!
4 март 2019 в 10:10

Рос. вояк надо периодически проверять на психическую устойчивость чтобы не повторились события в Гюмри, когда рос. военнослужащий пермяков зверски убил 7 человек.
"После того как был произведён 21 выстрел, у Пермякова заклинил автомат, он семь раз ударил штык-ножом в грудь плачущего шестимесячного Сергея Аветисяна"