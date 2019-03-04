У новосибирцев началась короткая рабочая неделя

Пятница, 8 марта, будет выходным днём

8 Марта в этом году выпадает на пятницу
8 Марта в этом году выпадает на пятницу


Начавшаяся сегодня, 4 марта, рабочая неделя будет короткой — всего 4 дня.


Сократилась эта рабочая неделя из-за длинных выходных в честь Международного женского дня. Таким образом, новосибирцы отдохнут в пятницу, 8 марта, субботу и воскресенье.


Следующие длинные праздничные выходные будут с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Согласно утвержденному Минтруда РФ графику выходных дней на 2019 год, выходной день с субботы, 5 января, перенесён на четверг, 2 мая. Выходной день воскресенья, 6 января, передвинули на пятницу, 3 мая. Также перенесли и субботу, 23 февраля, — выходной день подвинули на 10 мая.


В четверг можно будет уйти с работы на час раньше
В четверг можно будет уйти с работы на час раньше


На днях НГС сравнил прогнозы на март на семи сайтах о погоде — они обещают первые дожди и новые морозы.

Прочтений: 2924

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (11)11
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено