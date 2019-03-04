У новосибирцев началась короткая рабочая неделя

8 Марта в этом году выпадает на пятницу





Начавшаяся сегодня, 4 марта, рабочая неделя будет короткой — всего 4 дня.





Сократилась эта рабочая неделя из-за длинных выходных в честь Международного женского дня. Таким образом, новосибирцы отдохнут в пятницу, 8 марта, субботу и воскресенье.





Следующие длинные праздничные выходные будут с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Согласно утвержденному Минтруда РФ графику выходных дней на 2019 год, выходной день с субботы, 5 января, перенесён на четверг, 2 мая. Выходной день воскресенья, 6 января, передвинули на пятницу, 3 мая. Также перенесли и субботу, 23 февраля, — выходной день подвинули на 10 мая.





В четверг можно будет уйти с работы на час раньше





На днях НГС сравнил прогнозы на март на семи сайтах о погоде — они обещают первые дожди и новые морозы.