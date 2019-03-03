Авиакомпанию признали лучшей сами туристы





Авиакомпания S7 заняла второе место в рейтинге лучших российских авиакомпаний. Первое место заняла компания «Аэрофлот», третье — «Победа».





Рейтинг составлен на основе народного голосования, которое прошло в рамках премии Momondo Open World Award. В голосовании приняли участие 13,5 тысячи путешественников из России.







Кроме того, путешественники выбирали лучшие маршруты для туристов России. Первое место занял Санкт-Петербург, второе место Байкал, а третье — город-курорт Сочи. В список попал и Новосибирск, однако город не вошел в первую десятку рейтинга.





Недавно S7 Airlines начала продавать билеты на регулярные рейсы из Новосибирска в Батуми — полёты по этому направлению начнутся 5 июня.





Разрешение от Росавиации на эти рейсы S7 Airlines получила в конце прошлого года. Сейчас, чтобы добраться до грузинского курорта, новосибирцам приходится делать пересадку в Москве.

