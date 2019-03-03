ДТП случилось около 20 часов вечера





Сегодня вечером, 3 марта, в Октябрьском районе Новосибирска рядом с остановкой «Кошурникова» черный внедорожник марки Lexus сбил мужчину — он переходил дорогу на красный.





«Водитель на "Лексусе" сбил мужчину. На вид [пострадавшему] 30–40 лет, личность пока не установлена, он госпитализирован. Мужчина переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Будет проводиться проверка, устанавливаться причины», — рассказала корреспонденту НГС дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области Юлия Хабибуллина.





В субботу, 23 февраля, в 20:50 в Дзержинском районе Новосибирска «Ниссан» сбил подростка и уехал — Госавтоинспекция попросила помощи в поисках водителя.