Новосибирец на «Лексусе» сбил пешехода — мужчину увезли в больницу
Мужчина переходил дорогу на «красный»
Сегодня вечером, 3 марта, в Октябрьском районе Новосибирска рядом с остановкой «Кошурникова» черный внедорожник марки Lexus сбил мужчину — он переходил дорогу на красный.
«Водитель на "Лексусе" сбил мужчину. На вид [пострадавшему] 30–40 лет, личность пока не установлена, он госпитализирован. Мужчина переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Будет проводиться проверка, устанавливаться причины», — рассказала корреспонденту НГС дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области Юлия Хабибуллина.
В субботу, 23 февраля, в 20:50 в Дзержинском районе Новосибирска «Ниссан» сбил подростка и уехал — Госавтоинспекция попросила помощи в поисках водителя.
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Маша Вьюн
Фото Инцидент Новосибирск