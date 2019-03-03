Хорошие мальчики: очень милые собаки заработали больше 100 тысяч для бездомных псов

Днём 3 марта в новосибирском Академгородке прошла четырёхчасовая фотосессия с породистыми собаками — они собрали для приютских псов больше сотни тысяч рублей.



Благотворительную фотосессию устроил сегодня приют Академгородка — акция шла у ДК «Академия» с 12:00 до 16:00.



По словам организаторов, акция получилась рекордной и по количеству желающих сфотографироваться с животными, и по числу самих моделей. Популярными были модели пород хаски, маламут, московская сторожевая, немецкая овчарка, мопс и других.

