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Милота
Фоторепортаж

Хорошие мальчики: очень милые собаки заработали больше 100 тысяч для бездомных псов

Фоторепортаж НГС: десятки домашних животных стали фотомоделями ради приютских собратьев

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В фотосессии участвовали 40 породистых собак

Фото: Алексей Танюшин

Днём 3 марта в новосибирском Академгородке прошла четырёхчасовая фотосессия с породистыми собаками — они собрали для приютских псов больше сотни тысяч рублей.

Благотворительную фотосессию устроил сегодня приют Академгородка — акция шла у ДК «Академия» с 12:00 до 16:00.

По словам организаторов, акция получилась рекордной и по количеству желающих сфотографироваться с животными, и по числу самих моделей. Популярными были модели пород хаски, маламут, московская сторожевая, немецкая овчарка, мопс и других.

Организаторы объявили о старте фотосессии в феврале, и желающих помочь бездомным псам оказалось очень много

Фото: Алексей Танюшин

Фотосессия шла сегодня 4 часа

Фото: Алексей Танюшин

По словам организаторов, она была рекордной по количеству участников

Фото: Алексей Танюшин

«Около 40 у нас было моделей сегодня, очень ажиотажная была [акция], очень много было желающих моделей породистых, которые пришли помогать. Видимо, все соскучились по фотосессиям, поэтому и моделей было много — и вот результат такой хороший получился, людей тоже было очень много», — рассказала корреспонденту НГС волонтёр приюта Дина Курбатова.

Волонтёры предположили, что новосибирцы соскучились по фотосессиям с милыми животными

Фото: Алексей Танюшин

Участники оставляли взносы волонтёрам и фотографировались с милыми собаками

Фото: Алексей Танюшин

Приюту удалось собрать более 113 тысяч рублей

Фото: Алексей Танюшин

Этой суммы достаточно, чтобы приобрести приютским собакам противоклещевые ошейники

Фото: Алексей Танюшин

Волонтёры уже посчитали собранную сумму денег — собакам-моделям удалось заработать 113 700 рублей, приют потратит деньги на противоклещевые ошейники.

Волонтёры уже несколько месяцев не проводили фотосессии

Фото: Алексей Танюшин

Фотографы и владельцы породистых собак участвовали бесплатно

Фото: Алексей Танюшин

Они уже стали друзьями приюта

Фото: Алексей Танюшин

В Новосибирске довольно часто проходят акции помощи собакам и кошкам

Фото: Алексей Танюшин

Погода сегодня благоволила участникам акции

Фото: Алексей Танюшин

Фотографы уже начали выкладывать снимки в группу приюта в соцсети «ВКонтакте»

Фото: Алексей Танюшин

Судя по взглядам собак, они действительно сочувствуют собратьям из приюта 

Фото: Алексей Танюшин

Ранее, в феврале, зоозащитники устроили ещё одну акцию — они пристраивали десятки кошек с тяжёлой судьбой. К вечеру новосибирцы разобрали больше половины животных.

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Мария Морсина
Фото Алексея Танюшина

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Мария Морсина

ТЕГИ

породистые собакибездомные псыфотосессия с животными

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КОММЕНТАРИИ (12)

Васёк
3 март 2019 в 19:58

Хорошая новость, позитивная! Респект, создателям фото сессии, и участникам собачкам главное!..........Свистуна, надо отправить будет плясуна, в следущий раз в помощь однозначно! )) -")

Свистун(петух)-с-приплясом
3 март 2019 в 19:38

Нашел последние 100 рублей и потратил на фото с собаками. Они такие милахи

Свистун(петух)-с-приплясом
3 март 2019 в 19:37

Ой какие хорошие собачки, мурр-гав-гав.

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