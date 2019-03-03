Хорошие мальчики: очень милые собаки заработали больше 100 тысяч для бездомных псов

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В фотосессии участвовали 40 породистых собак
Днём 3 марта в новосибирском Академгородке прошла четырёхчасовая фотосессия с породистыми собаками — они собрали для приютских псов больше сотни тысяч рублей.
Благотворительную фотосессию устроил сегодня приют Академгородка — акция шла у ДК «Академия» с 12:00 до 16:00.
По словам организаторов, акция получилась рекордной и по количеству желающих сфотографироваться с животными, и по числу самих моделей. Популярными были модели пород хаски, маламут, московская сторожевая, немецкая овчарка, мопс и других.
«Около 40 у нас было моделей сегодня, очень ажиотажная была [акция], очень много было желающих моделей породистых, которые пришли помогать. Видимо, все соскучились по фотосессиям, поэтому и моделей было много — и вот результат такой хороший получился, людей тоже было очень много», — рассказала корреспонденту НГС волонтёр приюта Дина Курбатова.
Волонтёры уже посчитали собранную сумму денег — собакам-моделям удалось заработать 113 700 рублей, приют потратит деньги на противоклещевые ошейники.
Ранее, в феврале, зоозащитники устроили ещё одну акцию — они пристраивали десятки кошек с тяжёлой судьбой. К вечеру новосибирцы разобрали больше половины животных.
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Мария Морсина
Фото Алексея Танюшина
Хорошая новость, позитивная! Респект, создателям фото сессии, и участникам собачкам главное!..........Свистуна, надо отправить будет плясуна, в следущий раз в помощь однозначно! )) -")
Нашел последние 100 рублей и потратил на фото с собаками. Они такие милахи