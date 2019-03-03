Новосибирская рок-группа выпустила новую песню — музыкантов вдохновила Грузия

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Слова и музыку для песни написала солистка группы Маргарита Мошкина, а с аранжировкой помог Евгений Барсуков (второй слева)
Новосибирская рок-группа «Проверено» опубликовала новую песню — сингл под названием «В это небо» появился на странице в официальной группе новосибирских музыкантов вечером 2 марта.
«В октябре я была в Грузии первый раз в жизни, и это были такие незабываемые впечатления, я была поражена, там такие люди. Я прониклась местным колоритом, природой, культурой и даже выучила несколько слов по-грузински. И эта песня родилась после поездки в Грузию», — поделилась с корреспондентом НГС лидер группы Маргарита Мошкина.
Музыка и слова песни принадлежат Маргарите, а аранжировка другому участнику группы — Евгению Барсукову.
Прошлым летом группа презентовала клип на песню «Не смотри наверх» — изначально трек «Не смотри наверх» был про вампиров, но режиссёр Валентин Копалов решил, что она про неизвестные странные вещи. Съемки клипа прошли в начале мая на сцене театрального клуба «Пуля», в полутемном помещении. В клипе приняли участие актёры Первого театра, видео отсняли за пару часов.
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Маша Вьюн
Фото: Vk.com/provereno