Новосибирская рок-группа выпустила новую песню — музыкантов вдохновила Грузия

Новосибирская рок-группа «Проверено» опубликовала новую песню — сингл под названием «В это небо» появился на странице в официальной группе новосибирских музыкантов вечером 2 марта.

«В октябре я была в Грузии первый раз в жизни, и это были такие незабываемые впечатления, я была поражена, там такие люди. Я прониклась местным колоритом, природой, культурой и даже выучила несколько слов по-грузински. И эта песня родилась после поездки в Грузию», — поделилась с корреспондентом НГС лидер группы Маргарита Мошкина.

