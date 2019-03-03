Могли быть серьёзные аварии: дорога под Новосибирском превратилась в опасный каток
Дорожникам удалось вовремя исправить ситуацию
Новосибирец обратил внимание на заледеневшую дорогу в Тогучинском районе — её залило водой из-за забитой трубы. Дорожники отогрели дорогу и убрали лёд.
Опасный участок длиной около 20 метров появился примерно в 80 километрах от Новосибирска — в Тогучинском районе. Он превратился в настоящий каток из-за того, что труба от маленькой речки забилась льдом и вода потекла на саму дорогу, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе территориального управления автомобильных дорог (ТУАД). Такое могло произойти из-за перепадов температур.
На ситуацию обратил внимание общественник Михаил Мезенцев — он позвонил на горячую линию.
«Он вчера увидел, что через дорогу вода льётся, и так как дело было к вечеру, местами уже наледь образовывалась. Если это всё оперативно не устранять, то это [создаёт] очень серьёзные аварийные ситуации»,
— объяснили в управлении.
Сегодня дорожники прогрели трубу и почистили ото льда дорогу — до апреля они будут вести наблюдение за потенциально опасным участком, добавили в пресс-службе ТУАД.
В управлении попросили автомобилистов звонить на их горячую линию по номеру 8–913–949–0030 и сообщать о таких ситуациях, а также о серьёзных разрушениях дорог.
На этой неделе НГС выпустил статью о работе новосибирских дорожников: рабочие рассказали о круглогодичной работе «в полях» и плохом настроении водителей.
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Мария Морсина
Фото предоставлены пресс-службой ТУАД