Новосибирский сноубордист стал вторым на Универсиаде

Победители Универсиады (слева направо): Даниил Дильман — серебро, Уилл Маллиш — золото, Йосики Такахара — бронза





В Красноярске прошли финалы соревнований Универсиады по сноуборд-кроссу — новосибирец Даниил Дильман завоевал серебряную медаль. В финальном заезде участвовали россияне Даниил Дильман и Василий Локтев-Загорский, канадец Уилл Маллиш и японец Йосики Такахара.





«Пока Такахара с переменным успехом боролся с атаками россиян Даниила Дильмана и Василия Локтева-Загорского, канадец совершил рывок, обошел всех и финишировал первым. Даниил Дильман в борьбе с японцем все-таки вышел победителем и завоевал серебро, у Йосики Такахары — бронза», — сообщается на официальном сайте соревнований.







Среди девушек лучшей стала россиянка Кристина Пауль. Новосибирская сноубордистка Мария Васильцова вышла в финал, но заняла лишь четвертое место.





Накануне церемонии открытия Зимней Универсиады новосибирские спортсмены рассказали, как их встретили в Красноярске.