Новосибирский сноубордист стал вторым на Универсиаде
Даниил Дильман завоевал серебряную медаль Универсиады в сноуборд-кроссе
В Красноярске прошли финалы соревнований Универсиады по сноуборд-кроссу — новосибирец Даниил Дильман завоевал серебряную медаль. В финальном заезде участвовали россияне Даниил Дильман и Василий Локтев-Загорский, канадец Уилл Маллиш и японец Йосики Такахара.
«Пока Такахара с переменным успехом боролся с атаками россиян Даниила Дильмана и Василия Локтева-Загорского, канадец совершил рывок, обошел всех и финишировал первым. Даниил Дильман в борьбе с японцем все-таки вышел победителем и завоевал серебро, у Йосики Такахары — бронза», — сообщается на официальном сайте соревнований.
Среди девушек лучшей стала россиянка Кристина Пауль. Новосибирская сноубордистка Мария Васильцова вышла в финал, но заняла лишь четвертое место.
Накануне церемонии открытия Зимней Универсиады новосибирские спортсмены рассказали, как их встретили в Красноярске.
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Дарья Януш
Фото krsk2019.ru