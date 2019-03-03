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Новосибирский сноубордист стал вторым на Универсиаде

Даниил Дильман завоевал серебряную медаль Универсиады в сноуборд-кроссе

Победители Универсиады (слева направо): Даниил Дильман — серебро, Уилл Маллиш — золото, Йосики Такахара — бронза
Победители Универсиады (слева направо): Даниил Дильман — серебро, Уилл Маллиш — золото, Йосики Такахара — бронза


В Красноярске прошли финалы соревнований Универсиады по сноуборд-кроссу — новосибирец Даниил Дильман завоевал серебряную медаль. В финальном заезде участвовали россияне Даниил Дильман и Василий Локтев-Загорский, канадец Уилл Маллиш и японец Йосики Такахара.


«Пока Такахара с переменным успехом боролся с атаками россиян Даниила Дильмана и Василия Локтева-Загорского, канадец совершил рывок, обошел всех и финишировал первым. Даниил Дильман в борьбе с японцем все-таки вышел победителем и завоевал серебро, у Йосики Такахары — бронза», — сообщается на официальном сайте соревнований.


Среди девушек лучшей стала россиянка Кристина Пауль. Новосибирская сноубордистка Мария Васильцова вышла в финал, но заняла лишь четвертое место.


Накануне церемонии открытия Зимней Универсиады новосибирские спортсмены рассказали, как их встретили в Красноярске.

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