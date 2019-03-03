На левом берегу рухнула крыша банкетного зала — она придавила женщину

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Козырёк рухнул прямо на сибирячку
Днём 3 марта рухнул козырёк банкетного зала на улице Пермитина, 24 — есть пострадавшие. НГС выясняет подробности происшествия.
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Очевидцы сообщили, что крыша на улице Пермитина, 24 упала на двух женщин. В полиции подтвердили, что по этому адресу действительно случилось происшествие, но пока что у ГУ МВД данные только об одной пострадавшей.
«Действительно, выезжал туда участковый уполномоченный полиции. Зарегистрировано [происшествие], по данному факту проводится проверка. Одна женщина обратилась в медицинское учреждение», — отметили в пресс-службе полиции. Пока нет информации, как сильно пострадала женщина.
Судя по фотографиям очевидцев, рухнула крыша банкетного зала La Creme. Телефон администраторов зала сейчас недоступен, а оператор на сайте ответил на вопросы НГС: «Пока комментариев не даём».
Сейчас на месте происшествия находится корреспондент НГС Стас Соколов. По его словам, администратор стоит на крыльце, но отказывается давать комментарии.
По словам нашего корреспондента, рабочие сейчас раскидывают снег, который был на козырьке входа в банкетный зал. Конечно, так чистить снег удобнее, нежели скидывать его заранее с крыши.
La Creme позиционирует себя как «восхитительный, гармоничный, изысканный французский зал» — так написано на сайте организации. Там проходят свадьбы и другие праздники — но сегодня, вероятно, банкет отменяется.
НГС продолжит выяснять причины произошедшего — действительно ли в обрушении виноват вовремя не счищенный снег. Редакция отправила запросы в саму организацию и в пресс-центр мэрии.
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Мария Морсина, Стас Соколов
Фото Стаса Соколова
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