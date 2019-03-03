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Происшествия
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На левом берегу рухнула крыша банкетного зала — она придавила женщину

Пострадавшую доставили в больницу

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Козырёк рухнул прямо на сибирячку

Фото: Стас Соколов / НГС

Днём 3 марта рухнул козырёк банкетного зала на улице Пермитина, 24 — есть пострадавшие. НГС выясняет подробности происшествия.

Если вы стали свидетелем этого события, напишите или позвоните нам на WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

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Очевидцы сообщили, что крыша на улице Пермитина, 24 упала на двух женщин. В полиции подтвердили, что по этому адресу действительно случилось происшествие, но пока что у ГУ МВД данные только об одной пострадавшей. 

«Действительно, выезжал туда участковый уполномоченный полиции. Зарегистрировано [происшествие], по данному факту проводится проверка. Одна женщина обратилась в медицинское учреждение», — отметили в пресс-службе полиции. Пока нет информации, как сильно пострадала женщина. 

Судя по фотографиям очевидцев, рухнула крыша банкетного зала La Creme. Телефон администраторов зала сейчас недоступен, а оператор на сайте ответил на вопросы НГС: «Пока комментариев не даём».

Сейчас на месте происшествия находится корреспондент НГС Стас Соколов. По его словам, администратор стоит на крыльце, но отказывается давать комментарии. 

Фото: Стас Соколов / НГС

По словам нашего корреспондента, рабочие сейчас раскидывают снег, который был на козырьке входа в банкетный зал. Конечно, так чистить снег удобнее, нежели скидывать его заранее с крыши.  

La Creme позиционирует себя как «восхитительный, гармоничный, изысканный французский зал» — так написано на сайте организации. Там проходят свадьбы и другие праздники — но сегодня, вероятно, банкет отменяется. 

НГС продолжит выяснять причины произошедшего — действительно ли в обрушении виноват вовремя не счищенный снег. Редакция отправила запросы в саму организацию и в пресс-центр мэрии. 

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Мария Морсина, Стас Соколов
Фото Стаса Соколова

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КОММЕНТАРИИ (36)

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аhsurV
3 март 2019 в 17:17

Крыша и козырек, это разные вещи! От падения козырька в больницу можно загреметь лишь от испуга.

Свистун(Петух)-с-приплясом
3 март 2019 в 17:15

Нет никакого контроля в сфере строительства, но 76 % сами это выбрали и их все устраивает

Фото пользователя
аhsurV
3 март 2019 в 17:21

Не видел эту конструкцию вживую, но, судя по фото, виноват тот, кто проектировал козырек. С него нужно было убирать снег, а как это сделать, если залезть нельзя по причине субтильности конструкции?

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