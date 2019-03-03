На левом берегу рухнула крыша банкетного зала — она придавила женщину

Очевидцы сообщили, что крыша на улице Пермитина, 24 упала на двух женщин. В полиции подтвердили, что по этому адресу действительно случилось происшествие, но пока что у ГУ МВД данные только об одной пострадавшей.

«Действительно, выезжал туда участковый уполномоченный полиции. Зарегистрировано [происшествие], по данному факту проводится проверка. Одна женщина обратилась в медицинское учреждение», — отметили в пресс-службе полиции. Пока нет информации, как сильно пострадала женщина.