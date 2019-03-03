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usd 65.81
eur 74.80
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Биатлонистка из Новосибирска вошла в состав сборной России на чемпионате мира

Евгения Павлова вошла в число 14 биатлонистов, которые представят страну

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На чемпионате Европы Евгения Павлова стала победительницей смешанной эстафеты в паре с Дмитрием Малышко

Фото: sport.nso.ru

Тренерский штаб сборной России огласил имена спортсменов, которые поедут на чемпионат мира по биатлону, — в команду вошла новосибирская спортсменка Евгения Павлова.

Всего Россию на соревнованиях представят 14 атлетов — полный список участников опубликовали сегодня на сайте Союза биатлонистов России.

«Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Никита Поршнев (присоединится к команде 8 марта). Седьмой участник чемпионата мира будет заявлен позже. Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина», — объявили в СБР.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.

В феврале Евгения Павлова удачно выступила на чемпионате Европы, и её включили в олимпийскую сборную России.

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Дарья Януш
Фото sport.nso.ru

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ТЕГИ

БиатлонЕвгения Павлова

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КОММЕНТАРИИ (5)

Свистун(Петух)-с-приплясом
3 март 2019 в 17:49

Очень тяжелый вид спорта, сам занимался в свое время, пока травму голову мячом не получил((

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Директор Завода (Ржака)
3 март 2019 в 17:52

А где Максим Чудов?

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
3 март 2019 в 17:48

Поздравляю! Наша российская сборная - лучшая и сильная, все остальные нам завидуют.

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