«Не считают нужным с людьми разговаривать»: толпа пассажиров час не могла забрать багаж в Толмачёво

На этом же рейсе летели японцы — они не понимали, что происходит

Сегодня пассажиры 5 рейсов не могли вовремя получить свой багаж в аэропорту
Сегодня пассажиры 5 рейсов не могли вовремя получить свой багаж в аэропорту


Днём 3 марта сотням пассажиров авиарейсов пришлось больше часа ждать своего багажа в новосибирском аэропорту — оказалось, что несколько самолётов прибыли в Толмачёво не по расписанию.


Неприятная ситуация с багажом случилась сегодня днём около 13:00 — 300–400 пассажирам с 5 рейсов пришлось ждать своих чемоданов больше часа.


«Я летел из Японии через Владивосток, и летели японцы в самолёте — всё это неприятно, потому что иностранцы на это смотрят и просто не понимают, что происходит. Мы вышли, и уже в этом зале три рейса ждали багаж. Объявили ещё два рейса, что «получите свой багаж». 


Японцы не привыкли к таким ситуациям в аэропортах, отмечают очевидцы
Японцы не привыкли к таким ситуациям в аэропортах, отмечают очевидцы


Мы стояли 40 минут, и лента просто крутилась пустая. И куча народу — к ней не протолкнуться, там бабушки, женщины переживают, где их багаж. Но самое, что меня бесит всегда: никто не считает нужным с людьми разговаривать — выйдите, объясните, что происходит!» 


— рассказал корреспонденту НГС один из пассажиров.


Он подчеркнул, что прилетевших в Новосибирск пассажиров ждали такси и родственники — все они столпились в Толмачёво.



В пресс-службе аэропорта НГС пояснили, что ситуация произошла «по причине прибытия нескольких рейсов вне расписания» — такое случается, к примеру, из-за метеоусловий в аэропортах вылета.


Как сообщило издание «Фонтанка.ру», сегодня снегопады также скорректировали расписание аэропортов в Москве, Петербурге и Новосибирске. Самолёты добираются в Пулково со значительным опозданием, а улетающие в Сибирь петербуржцы вынуждены задержаться в гостинице.


Ранее в этом году пассажиры устроили давку на паспортном контроле в Толмачёво — пограничники проверяли пассажиров с шести разных рейсов.

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