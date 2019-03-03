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Гигантская лайка, Путин и спортсмены: 30 ярких снимков с открытия Универсиады

В Красноярске дали старт Универсиаде. Смотрим, как это было

Гигантская лайка, Путин и спортсмены: 30 ярких снимков с открытия Универсиады


Сегодня в Красноярске на стадионе «Платинум Арена» открылась XXIX Всемирная зимняя универсиада. Наши коллеги с сайта NGS24.RU следили за церемонией открытия онлайн


Сначала перед зрителями прошли 59 стран-участниц Универсиады. А позже на стадионе развернулось грандиозное представление. За это время зрителям рассказали несколько разных историй, связанных с жизнью в Сибири и в Красноярске: легенду об Ангаре, Байкале и Енисее, о красноярской промышленности, о Масленице, о культуре Красноярья, природе и богатстве. 


Мы публикуем 30 самых ярких фотографий от фотографа NGS24.RU Артёма Ленца. Посмотрите, как это было!


Гигантская лайка, Путин и спортсмены: 30 ярких снимков с открытия Универсиады


Гигантская лайка, Путин и спортсмены: 30 ярких снимков с открытия Универсиады


Гигантская лайка, Путин и спортсмены: 30 ярких снимков с открытия Универсиады


Гигантская лайка, Путин и спортсмены: 30 ярких снимков с открытия Универсиады


Гигантская лайка, Путин и спортсмены: 30 ярких снимков с открытия Универсиады


Гигантская лайка, Путин и спортсмены: 30 ярких снимков с открытия Универсиады


Гигантская лайка, Путин и спортсмены: 30 ярких снимков с открытия Универсиады


Гигантская лайка, Путин и спортсмены: 30 ярких снимков с открытия Универсиады


Гигантская лайка, Путин и спортсмены: 30 ярких снимков с открытия Универсиады


Гигантская лайка, Путин и спортсмены: 30 ярких снимков с открытия Универсиады


Гигантская лайка, Путин и спортсмены: 30 ярких снимков с открытия Универсиады


Гигантская лайка, Путин и спортсмены: 30 ярких снимков с открытия Универсиады


Гигантская лайка, Путин и спортсмены: 30 ярких снимков с открытия Универсиады


Гигантская лайка, Путин и спортсмены: 30 ярких снимков с открытия Универсиады


Гигантская лайка, Путин и спортсмены: 30 ярких снимков с открытия Универсиады


Гигантская лайка, Путин и спортсмены: 30 ярких снимков с открытия Универсиады


Гигантская лайка, Путин и спортсмены: 30 ярких снимков с открытия Универсиады


Гигантская лайка, Путин и спортсмены: 30 ярких снимков с открытия Универсиады


Гигантская лайка, Путин и спортсмены: 30 ярких снимков с открытия Универсиады


Гигантская лайка, Путин и спортсмены: 30 ярких снимков с открытия Универсиады


Гигантская лайка, Путин и спортсмены: 30 ярких снимков с открытия Универсиады


Гигантская лайка, Путин и спортсмены: 30 ярких снимков с открытия Универсиады


Гигантская лайка, Путин и спортсмены: 30 ярких снимков с открытия Универсиады


Гигантская лайка, Путин и спортсмены: 30 ярких снимков с открытия Универсиады


Гигантская лайка, Путин и спортсмены: 30 ярких снимков с открытия Универсиады


Гигантская лайка, Путин и спортсмены: 30 ярких снимков с открытия Универсиады


Гигантская лайка, Путин и спортсмены: 30 ярких снимков с открытия Универсиады


Гигантская лайка, Путин и спортсмены: 30 ярких снимков с открытия Универсиады


Гигантская лайка, Путин и спортсмены: 30 ярких снимков с открытия Универсиады


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