Гигантская лайка, Путин и спортсмены: 30 ярких снимков с открытия Универсиады

В Красноярске дали старт Универсиаде. Смотрим, как это было





Сегодня в Красноярске на стадионе «Платинум Арена» открылась XXIX Всемирная зимняя универсиада. Наши коллеги с сайта NGS24.RU следили за церемонией открытия онлайн.





Сначала перед зрителями прошли 59 стран-участниц Универсиады. А позже на стадионе развернулось грандиозное представление. За это время зрителям рассказали несколько разных историй, связанных с жизнью в Сибири и в Красноярске: легенду об Ангаре, Байкале и Енисее, о красноярской промышленности, о Масленице, о культуре Красноярья, природе и богатстве.





Мы публикуем 30 самых ярких фотографий от фотографа NGS24.RU Артёма Ленца. Посмотрите, как это было!























































































































