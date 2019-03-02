Щеглы обнаглели: цветные птицы не дают синицам есть (фото)

Новосибирец Игорь Степанов сфотографировал птичий конфликт сегодня, 2 марта, в селе Морозово в Искитимском районе.

По его словам, щеглы прилетели к кормушке только сегодня, а синицы кормились всю зиму.



«Обычно синицы более агрессивные. У них очень острый клюв, поэтому они довольно агрессивно себя ведут. [Такое случается] когда за места гнездования идет борьба, а дупел мало, не хватает, и из-за этого бывают конфликты, синицы могут убить, например, мухоловку. Но мухоловка сравнима по размерам или даже меньше, чем синица, и не такая агрессивная. Щеглы в 1,5–2 раза крупнее, чем синицы. Хотя клюв у них закругленный, они просто массой [выигрывают]», — рассказал корреспонденту НГС специалист Института систематики и экологии животных СО РАН.