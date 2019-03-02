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Милота

Щеглы обнаглели: цветные птицы не дают синицам есть (фото)

Необычный конфликт попал в объектив новосибирца

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Как правило, синицы проявляют агрессию 

Фото: Игорь Степанов

Новосибирец Игорь Степанов сфотографировал птичий конфликт сегодня, 2 марта, в селе Морозово в Искитимском районе.

По его словам, щеглы прилетели к кормушке только сегодня, а синицы кормились всю зиму.

«Обычно синицы более агрессивные. У них очень острый клюв, поэтому они довольно агрессивно себя ведут. [Такое случается] когда за места гнездования идет борьба, а дупел мало, не хватает, и из-за этого бывают конфликты, синицы могут убить, например, мухоловку. Но мухоловка сравнима по размерам или даже меньше, чем синица, и не такая агрессивная. Щеглы в 1,5–2 раза крупнее, чем синицы. Хотя клюв у них закругленный, они просто массой [выигрывают]», — рассказал корреспонденту НГС специалист Института систематики и экологии животных СО РАН. 

Птиц заметили в селе Морозово

Фото: Игорь Степанов

Недавно в Новосибирске заметили редкую для города птицу — чернозобый дрозд попал в объектив фотографа в дендрологическом парке. По словам орнитологов, чернозобых дроздов в это время года в Новосибирске можно увидеть крайне редко.

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Маша Вьюн
Фото Игоря Степанова

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