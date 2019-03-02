Щеглы обнаглели: цветные птицы не дают синицам есть (фото)

Новое от редакции
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!
Как правило, синицы проявляют агрессию
Новосибирец Игорь Степанов сфотографировал птичий конфликт сегодня, 2 марта, в селе Морозово в Искитимском районе.
По его словам, щеглы прилетели к кормушке только сегодня, а синицы кормились всю зиму.
«Обычно синицы более агрессивные. У них очень острый клюв, поэтому они довольно агрессивно себя ведут. [Такое случается] когда за места гнездования идет борьба, а дупел мало, не хватает, и из-за этого бывают конфликты, синицы могут убить, например, мухоловку. Но мухоловка сравнима по размерам или даже меньше, чем синица, и не такая агрессивная. Щеглы в 1,5–2 раза крупнее, чем синицы. Хотя клюв у них закругленный, они просто массой [выигрывают]», — рассказал корреспонденту НГС специалист Института систематики и экологии животных СО РАН.
Недавно в Новосибирске заметили редкую для города птицу — чернозобый дрозд попал в объектив фотографа в дендрологическом парке. По словам орнитологов, чернозобых дроздов в это время года в Новосибирске можно увидеть крайне редко.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Маша Вьюн
Фото Игоря Степанова