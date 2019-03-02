Около 600 человек собрались в лесу, чтобы покататься на лыжах и попить чай

Сегодня, 2 марта, в Новосибирске, на лыжной базе «Красное знамя» стартовала городская Зимняя спартакиада — сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта мэрии.

На открытии был и Анатолий Локоть

«[Сегодня] соревновались ветераны, молодежь и сборные команды районов. Дистанции небольшие — 2-3 километра, в эстафетах до 5 километров. <...> Участников около 600. В этом году заявились все районы, по всем представленным дисциплинам: лыжные гонки и эстафеты, хоккей, биатлон и керлинг», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что на базе в этот день было много людей. Кроме спортивных соревнований там проходила развлекательная программа, концерт ансамбля «Чалдоны», спортивная викторина и горячий чай для всех желающих.

Сегодня в Красноярске проходит церемония открытия XXIX Всемирной зимней универсиады. С трибун за ней наблюдал лично Владимир Путин — мы вели онлайн-трансляцию церемонии.

Пару дней назад новосибирские спортсмены прибыли в Красноярск и заселились в спортивный городок Универсиады-2019 — атлеты рассказали корреспонденту НГС, где они живут и как город готовится к студенческим Играм.