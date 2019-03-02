Около 600 человек собрались в лесу, чтобы покататься на лыжах и попить чай

Новое от редакции
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!
Зимняя спартакиада проходит в городе в 27 раз
Сегодня, 2 марта, в Новосибирске, на лыжной базе «Красное знамя» стартовала городская Зимняя спартакиада — сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта мэрии.
На базе прошло праздничное открытие и часть лыжных соревнований:
«[Сегодня] соревновались ветераны, молодежь и сборные команды районов. Дистанции небольшие — 2-3 километра, в эстафетах до 5 километров. <...> Участников около 600. В этом году заявились все районы, по всем представленным дисциплинам: лыжные гонки и эстафеты, хоккей, биатлон и керлинг», — рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что на базе в этот день было много людей. Кроме спортивных соревнований там проходила развлекательная программа, концерт ансамбля «Чалдоны», спортивная викторина и горячий чай для всех желающих.
Сегодня в Красноярске проходит церемония открытия XXIX Всемирной зимней универсиады. С трибун за ней наблюдал лично Владимир Путин — мы вели онлайн-трансляцию церемонии.
Пару дней назад новосибирские спортсмены прибыли в Красноярск и заселились в спортивный городок Универсиады-2019 — атлеты рассказали корреспонденту НГС, где они живут и как город готовится к студенческим Играм.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Маша Вьюн
Фото предоставлено Ольгой Калесник