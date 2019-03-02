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usd 65.81
eur 74.80
Спорт

Около 600 человек собрались в лесу, чтобы покататься на лыжах и попить чай

В лыжных соревнованиях приняли участие пенсионеры и совсем юные спортсмены

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Зимняя спартакиада проходит в городе в 27 раз

Сегодня, 2 марта, в Новосибирске, на лыжной базе «Красное знамя» стартовала городская Зимняя спартакиада — сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта мэрии.

На открытии был и Анатолий Локоть

На базе прошло праздничное открытие и часть лыжных соревнований:

«[Сегодня] соревновались ветераны, молодежь и сборные команды районов. Дистанции небольшие — 2-3 километра, в эстафетах до 5 километров. <...> Участников около 600. В этом году заявились все районы, по всем представленным дисциплинам: лыжные гонки и эстафеты, хоккей, биатлон и керлинг», — рассказали в пресс-службе. 

Сегодня были соревнования среди пенсионеров

В пресс-службе отметили, что на базе в этот день было много людей. Кроме спортивных соревнований там проходила развлекательная программа, концерт ансамбля «Чалдоны», спортивная викторина и горячий чай для всех желающих. 

На открытии выступал ансамбль песни и танца «Чалдоны»

Сегодня в Красноярске проходит церемония открытия XXIX Всемирной зимней универсиады. С трибун за ней наблюдал лично Владимир Путин — мы вели онлайн-трансляцию церемонии.

Пару дней назад новосибирские спортсмены прибыли в Красноярск и заселились в спортивный городок Универсиады-2019 — атлеты рассказали корреспонденту НГС, где они живут и как город готовится к студенческим Играм.

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Маша Вьюн 
Фото предоставлено Ольгой Калесник

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